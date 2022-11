Qatar 2022: un hincha se metió en la cancha con bandera LGBT

En la espalda, en tanto, llevaba el mensaje: “Respeto por las mujeres iraníes”.

Rápidamente, el joven fue interceptado por guardias de seguridad y retirado del campo de juego. El episodio no fue difundido por la transmisión oficial del partido en TV, pero las imágenes tomaron gran notoriedad en las redes sociales.

FirWz6LXEAYCirf.jpg

Cabe recordar que en el país anfitrión del Mundial, está prohibido exhibir la bandera que representa a la comunidad LGBT.

Sumado a la prohibición del sexo fuera del matrimonio y de la expresión libre de afecto entre personas del mismo sexo durante el Mundial Qatar 2022.

“Si él (un aficionado) ondea una bandera arcoíris y yo se la quito, no es porque yo realmente lo quiera, que en verdad se la quiera quitar e insultarlo, sino más bien protegerlo’', dijo el mayor general de la policía Abdulaziz Abdullah Al Ansari en una entrevista con la agencia AP unos meses antes del Mundial de fútbol.

Y, en ese sentido, agregó: “Yo no, pero alguien más cerca podría agredirlo... Yo no puedo garantizar el comportamiento de toda la gente. Y le diré: `Por favor, no hay necesidad de realmente ondear esa bandera en este momento’'’.

hincha.jpg

La homosexualidad es ilegal en este país del Golfo, pero los organizadores de la Copa del Mundo han tratado de calmar la situación asegurando que las parejas homosexuales no serán molestadas durante el torneo.

Sobre los derechos LGBTQ+, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró días atrás que las autoridades qataríes habían dado la garantía de que “todo el mundo será bienvenido” durante el torneo. “Si alguien dice lo contrario, no es la opinión del país y no es la opinión de la FIFA”, añadió.