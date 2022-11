Qatar 2022: Senegal y Países Bajos arrancan con ausencias

El brasileño Wilton Sampaio, de 40 años, es el árbitro designado por la FIFA para controlar las acciones. Sus compatriotas Bruno Boschilia y Bruno Pires lo asistirán en las bandas. Mientras que los argentinos Diego Bonfá, Mauro Vigliano y Ezequiel Brailovsky participarán del equipo VAR, donde estará a cargo el colombiano Nicolás Gallo.

Los dos equipos realizarán su debut en Qatar con bajas de consideración. Por un lado, el campeón de la Copa Africana de Naciones lamentará por todo el certamen la desafectación de su estrella, Sadio Mané (Bayern Munich), quien quedó marginado por una importante lesión en el tobillo derecho.

El DT Aliou Cissé confirmó que el juvenil Moussa N'Diaye ingresará en la lista de los denominados 'Leones de Teranga' como el número 26, en sustitución del excrack del Liverpool. Senegal también muestra como incógnita la participación del lateral izquierdo Ismail Jakobs (Mónaco, Francia), que todavía no terminó de cerrar los trámites pertinentes para adqurir la nacionalización, luego de haber nacido en Alemania y haber participado en cotejos con la camiseta del seleccionado juvenil germano.

Por el lado neerlandés, la notoria ausencia es la de Memphis Depay (Barcelona), quien no se recuperó completamente de una molestia en los isquiotibiales y no estará a disposición del DT Louis van Gaal. "Lamentamos no poder contar con Memphis (Depay) pero ellos tampoco tendrán a (Sadio) Mané, que es su principal figura", admitió el técnico 'naranja', de 71 años y que condujo al representativo europeo al tercer puesto logrado en Brasil 2014. Aún cuando Van Gaal no quiso confirmar la alineación, es casi un hecho que Vincent Janssen (Amberes, Bélgica) estará desde el comienzo en un combinado neerlandés que apostará a un sistema táctico 5-3-2.

Probables formaciones

Senegal: Seny Dieng; Formose Mendy, Kalidou Koulibaly, Pape Cissé o Abdou Diallo y Fode Ballo Touré; Nampalys Mendy, Idrissa Gueye y Pape Sarr; Kreppin Diatta; Boulaye Dia e Iliman N'Diaye. DT: Aliou Cissé

Países Bajos: Remko Pasveer; Jeremie Frimpong, Nathan Aké, Virgil Van Dijk, Stefan De Vrij y Daley Blind; Dany Klassen, Frenkie De Jong y Steven Berghuis; Luuk De Jong y Vincent Janssen. DT: Louis van Gaal.