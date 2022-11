Qatar 2022: ¿por qué Messi estará solo en su habitación?

El capitán concentra sólo

Desde que su histórico compañero de ruta debió retirarse del fútbol, Messi se concentra solo. Es decir, esto ya pasó en competencias de Eliminatorias. Sin embargo, esta será la primera vez que pase en un torneo tan largo. Todavía se recuerdan las fotos de Leo y el Kun juntos, incluso lo que pasó en la última Copa América, cuando varios jugadores del plantel entraron a saludar al capitán por su cumpleaños y el delantero los terminó sacando a todos, porque había que dormir.

De todas maneras, no siempre el Kun fue el compañero de Messi en la pieza en los Mundiales. En el 2010, con Diego como DT, Leo compartió habitación con Juan Sebastián Verón, con quien tenía una muy buena relación afuera y buena conexión en la cancha. Pero luego, su compañero habitual fue siempre el Kun, incluso hasta la última Copa América ganada en Brasil, que cortó los 28 años de sequía. Esta vez, Leo estará solo, pero acompañado.

Agüero-Messi, una amistad de larga data

En el Mundial 2005 de la Selección Sub 20, La Pulga y el Kun se conocieron de una manera divertida: "Él estaba a mi derecha y hablábamos de unas zapatillas con Garay y Formica. Leo en un momento dice algo de Estados Unidos. Yo pensé quién es este. Yo miraba fútbol, pero de la Argentina, no de Europa. Y le digo a Leo: '¿Vos cómo te llamás?'. Leo se acuerda y se caga de risa. Me contesta 'Lionel'. Y yo le pregunto por el apellido. 'Messi', me responde", contó Agúero en alguna oportunidad.

Lo cierto es que construyeron una linda amistad y concentraron juntos durante 17 años. Sin ir más lejos, los dos astros argentinos se encargaron de contar distintas anécdotas de esa convivencia: el control remoto lo manejaba Leo, debido a que el ex Manchester City ponía mayor énfasis en los videojuegos del celular.

A su vez, el hombre de PSG también era el madrugador. "Tomando mate con mi compañero de pieza", escribió de manera irónica en la última Copa América, mientras se sacaba una selfie con Agüero durmiendo en la cama de al lado.