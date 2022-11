Qatar 2022: ¿Lionel Scaloni lleva 9 defensores al Mundial?

Es muy probable que Argentina lleve a nueve defensores y Juan Foyth esté convocado

En este contexto, otro que aparece como alternativa, pero solo si Foyth no estuviera en condiciones -algo que con su ingreso de ayer en el Villarreal pareciera descartarse- es Facundo Medina, el defensor que quedó en una especie de lista de reserva de la Selección Argentina, junto con Musso y Thiago Almada, preparados por si llegara a surgir un imprevisto con alguno de los futbolistas convocados.

A priori, la pelea por el último lugar de la lista parecía ser entre el defensor del Villarreal y Ángel Correa. Sin embargo, en las últimas horas se profundizó la duda sobre el estado de salud de Paulo Dyabla, que está en la recta final de la recuperación tras una lesión muscular y todavía no pudo volver a sumar minutos.

Para colmo, las declaraciones de ayer de Mourinho acrecentaron la incertidumbre. "No sé si voy a poder contar con él, es difícil de saber", respondió en conferencia de prensa el DT de la Roma. Y agregó: "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino".

En este contexto, el cuerpo técnico de la Selección espera tener una comunicación directamente con la Joya en estas horas para saber cómo está y si va a poder jugar antes de sumarse a la concentración en Abu Dhabi. La cuestión es que Scaloni no quiere confirmar a ningún jugador que parezca estar en condiciones y al comenzar los entrenamientos en Emiratos Árabes la realidad sea otra.