Qatar 2022: el posteo de la esposa de Ángel Correa

El delantero, que hace un mes reveló que viajó a Londres para jugar la Finalíssima a pesar de un sensible problema médico, no estará en la Copa del Mundo salvo una eventualidad. Si bien él mantiene el silencio desde que se conoció la lista oficial, su esposa, Sabrina Di Marzo, fue la que decidió enviarle un mensaje por redes sociales.

El posteo de la mujer de Ángel Correa, tras quedarse afuera del Mundial de Qatar

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCk02kXGsBuS%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABANH1ZCRY6cahXUxZBhUbDiWD0TK7la4cCA3hJsJqjK0TDjXdy6aL95LQqJfLZB5mtTWhaa7IsoV2eE5pXnRnUuxgZAiNk3G2kxgMhKYA8RYzffSKYxCO48B05dmGnKABZBoZA4rr9X010yt2hrzdCQlWCJwWNxWjZCfzMgPP2Sw View this post on Instagram A post shared by Sabri (@sabridimarzo)

“Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo”, abrió el posteo que le dedicó, el cual acompañó con una foto de toda la familia durante unas vacaciones.

“Vivo con vos y veo el trabajo diario que haces y, siéndote sincera, no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar, para hacer fisio 5 de 7 días. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable, razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. Para nosotras sos imprescindible”, cerró el mensaje en el que también se veían a sus hijas Lola y Luz.

Angelito, de 27 años, no pudo meterse en la nómina a pesar de algunas circunstancias que le podrían haber habilitado un ticket en el vuelo. La lesión de Giovani Lo Celso, por ejemplo, le trajo alivio a Exequiel Palacios y Enzo Fernández, quienes por momentos parecían batallar por un lugar. Mientras que Scaloni decidió convocar a Paulo Dybala en ataque a pesar de que lleva más de 30 días inactivo por una lesión en el recto femoral izquierdo y recién el domingo tendría minutos en el último duelo de Roma en el semestre.

Correa tampoco pudo ganarle la pulseada al Tucu Correa o a Nico González en ataque y también se vio perjudicado por la decisión del cuerpo técnico de llevar nueve defensores para sumarle la variante de Foyth en el fondo ante algunos jugadores que llegan con molestias (Cuti Romero y Marcos Acuña, por ejemplo) y la determinación de contar con variantes para una posible línea de cinco.

El atacante del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que suma 20 participaciones y 3 goles en su club este semestre, había estado en los planteles campeones de la Copa América 2021 y la Finalíssima ante Italia. En este último partido fue que contó una anécdota que sorprendió: “Eso fue algo complicado. Ya llevaba varios días que se me estaba viendo el alambre que tengo en el pecho. No le dije nada al doctor de la Selección porque quería estar en la Finalissima con el grupo. Después de que pasó el partido (ante Italia) me agarró un poco de miedo, a mi familia también, me dijeron que le diga al doctor porque se podía llegar a infectar y podía ser grave. No era un dolor, se me había abierto la cicatriz. Se me asomaba el alambre que tengo. Cuando lo hablé con el doctor, era lo mejor volver a Madrid para poder solucionarlo rápido”, explicó sobre esa zona donde le realizaron una operación cardíaca en 2014.