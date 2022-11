Qatar 2022: el consejo de Willy Caballero a Dibu Martínez

l arquero argentino Wilfredo Caballero contó este jueves que lo aconsejaría a Emiliano Dibu Martínez que "disfrute" del Mundial de Qatar 2022 como no pudo hacer él en la edición anterior en Rusia, donde perdió la titularidad tras el segundo partido frente a Croacia en el 2018. "Le diría que disfrute y que se prepare para ganarlo al Mundial como no hice yo. Me enteré unas horas antes que iba a ser titular en el Mundial de Rusia. Nos comunicaron horas antes quiénes íbamos a jugar desde el arranque", lamentó exfutbolista de Chelsea y Manchester City, de Inglaterra, en una nota con el canal de Youtube Doble Mérito.