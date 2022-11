Qatar 2022: el arquero de Camerún fue separado del equipo

Onana fue formado en las inferiores del Barcelona, pero desde las juveniles fue transferido al Ajax, donde debutó en Primera y se mantuvo por varios años hasta el último mercado de pases, donde acabó su contrato y se fue con el pase en su poder al Inter de Milán.

Tiene un estilo de juego muy particular, adquirido por dos escuelas como las del Barcelona y el Ajax, de mucho juego con los pies y un posicionamiento bien adelantado, que según reportan medios europeos no le gustaba a Song, el DT de la Selección.

Tras el primer partido, en el que Camerún perdió 1-0 ante Suiza, Song le indicó que quería que cambiase su forma de juego y empezar a hacerlo con menos riesgos y más pelotazos directos, algo que no fue tomado de buena manera por Onana, que le habría planteado que no es su forma de ver el fútbol.

A partir de allí comenzó una discusión en la que tuvo que interferir hasta Samuel Eto'o, histórico delantero camerunés y actual presidente de la federación, pero no hubo caso. En consecuencia, la decisión del técnico no solo fue sacarlo del equipo titular, sino directamente del plantel: no fue ni al banco en el 3-3 frente a Serbia.

FgT68HTWYAARNfp.jpg

COMUNICADO DE PRENSA OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE CAMERÚN

"La Federación de Fútbol de Camerún informa al público que tras la decisión del Sr. Rigobert Song Bahanag, entrenador de los Leones Indomables, el jugador André Onana ha sido suspendido temporalmente del grupo por motivos disciplinarios.

La Federación de Fútbol de Camerún reitera su pleno apoyo al entrenador en jefe y a todo su personal en la implementación de la política de la Federación destinada a preservar la disciplina, la solidaridad, la complementariedad y la cohesión dentro de la selección nacional. FECAFOOT reafirma además su compromiso de crear un ambiente tranquilo para el equipo y proporcionarles las instalaciones adecuadas para un desempeño sobresaliente".

FiqW5FoXoAEj-pt.jpg

DECLARACIONES DEL DT SONG LUEGO DE SU DECISIÓN

“La posición del portero es muy importante. Estamos en un torneo difícil y sé qué es lo que tengo que hacer, que es asegurarme que el equipo está por encima de las individualidades. Onana quiso salir y lo aceptamos. Hay 26 jugadores en este equipo trabajando por esta competición juntos y queremos mostrar ese espíritu de disciplina y respeto. Estamos aquí para demostrarlo. Es un gran portero, pero nos enfocamos en el equipo”, dijo en rueda de prensa el DT.