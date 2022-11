Qatar 2022: ¿Benzema se pierde el Mundial?

Karim Benzema se retiró lesionado del entrenamiento de Francia

Karim Benzema se retiró LESIONADO del entrenamiento de Francia. Hoy era la primera vez que volvía a entrenar con el resto del grupo.

Esta era la primera práctica que tenía Karim con el resto de sus compañeros tras haber sido cuidado desde el final de la temporada con el Madrid y eso lo aleja, por lo menos, del primer partido ante Australia.

Deschamps tiene varias opciones en caso de que Benzema se mantenga fuera. El relevo más natural es Olivier Giroud, que a sus 36 años ha demostrado en el Milan que se puede seguir contando con él. Dembelé junto a Griezmann y Mbappé es otra opción. Coman y Kolo Muani, las otras dos.

Las bajas de Francia para el Mundial de Qatar 2022: de Pogba a Nkunku

La selección francesa no podrá contar en esta cita con dos jugadores que fueron de suma importancia en la consecución del título mundial en Rusia 2018. Paul Pogba y N'Golo Kanté no han llegado a tiempo y no podrán ayudar a su país, lo que deja a Francia con un centro del campo que, si bien cuenta aún con mucha calidad con los Tchouaméni, Camavinga, Fofana y compañía, pierden la experiencia que le otorgaban los jugadores que no estarán.

Además, Deschamps tampoco podrá contar con el defensa del PSG Presnel Kimpembe ni con el portero del AC Milan Mike Maignan, también lesionados. Tampoco estará el lateral izquierdo del Real Madrid Ferland Mendy, este por decisión técnica. A última hora, entró en la convocatoria Marcus Thuram, que completó la lista de 26 del cuadro galo.