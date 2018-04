Pumpido repudió la actitud de Balboa

Por un mandato de los códigos del fútbol tal vez se dirá que "fue una calentura del momento y que a nadie le gusta salir". Pero el hecho de que Adrián Balboa no saludara a Matías Quiroga en el momento de su reemplazo sumado a su muestra de bronca que se vio reflejada con un puntapié a una botella de agua enojó a Juan Pablo Pumpido: "Me molestó que Balboa no salude a un compañero que estaba por entrar", aseguró el entrenador de Patronato a la salida del vestuario de Colón.