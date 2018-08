Pumpido: "Por ahora, los mismos once"

Patronato entrenó ayer en el Predio La Capillita y posteriormente Juan Pablo Pumpido, el entrenador Santo, realizó la tradicional atención a la prensa de la semana. Distendido, de buen humor y con ganas de sumar el primer triunfo, el DT Rojinegro se metió en lo que pasó frente a Colón, pero avanzó hacia San Martín de San Juan, su próximo oponente en la Superliga.

Si bien resta la confirmación oficial, todo indica que el DT parará los mismos interpretes para visitar el domingo a las 11 al Aurinegro.

"Por ahora los mismos once. Recién van tres días de trabajo en la semana y todavía falta bastante para el partido. Estamos trabajando con el mismo 11. Se hizo un buen partido. Lo vimos de vuelta, lo analizamos, lo cortamos, lo editamos y estamos más convencidos que se trabajó bien".

Ante el Sabalero hubo dos penales claros que no fueron sancionados en favor de Patronato. Pumpido prefirió olvidar este tema, pero avisó que estarán con los ojos bien abiertos de ahora en más. "Los penales ya tienen que ser historia porque no hay solución. Es muy claro que hubo dos sanciones no cobradas que fueron clarísimas que no tienen ni discusión, pero ya está. No podemos quedarnos con eso. Ya se viene otro partido que es muy importante. Estaremos atentos, pero nada más".

"A San Martín lo vimos y lo estamos viendo. Les tocó que Fisore quedó afuera a último momento y jugó Mosca por adentro y estamos viendo que variantes pueden llegar a usar y a partir de ahí veremos qué nos vamos a encontrar. Es un equipo nuevo, con muchas incorporaciones, con el mismo entrenador y con una idea clara así que en ese sentido sabemos lo que vamos a encontrar. Después hay que ver que interpretes ubica", analizó respecto del rival de turno que viene de empatar 0-0 con Belgrano en Córdoba.

"Todos los partidos se plantean primero pensando en tu equipo y después hay que armar una estrategia depende del rival, es así y será así toda la vida en el fútbol. Todos los técnicos hacen lo mismo. Obviamente que uno piensa primero en lo que puede hacer tu equipo y después en la estrategia que vamos a emplear dependiendo quien está enfrente", confesó Juan Pablo respecto de cómo saldrá a buscar el pleito.

Finalmente el técnico Rojinegro habló de la chance de ver a Matías Garrido de doble cinco como lo hizo ayer en el entrenamiento: "Matías siempre es una alternativa por dentro, pero hoy (por ayer) estaba haciendo el trabajo que hizo Mosca el otro día en San Martín. Por eso lo paramos ahí. Mosca jugó ahí y no es nada del otro mundo. Un equipo se para como el rival".

FOTO, PRÁCTICA Y VIAJE. Patronato hará hoy a las 9 la foto oficial del plantel (imágenes individuales y colectiva), luego desde las 11 entrenará a puertas cerradas en el Grella y por la noche, a las 22, emprenderá viaje rumbo a San Juan.









Los que estarán el domingo





Bértoli; Ceballos, Escudero, Vera y Urribarri; Sperdutti, Ledesma, Lemos y Carabajal; Royón y Barceló fue el equipo que trabajó ayer en lo táctico y que se repetirá para visitar a San Martín, de no media imponderables.