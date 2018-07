Pumpido, en la búsqueda de una idea de juego

Patronato transita por la etapa más intensa de pretemporada. El Rojinegro realiza una semana de concentración con jornadas laborales de doble turno. Ayer tuvo mucho contacto con la redonda en el entrenamiento que se desarrolló en el predio La Capillita. Lo mismo sucederá por la tarde cuando ejecuten el segundo turno en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.





Al término de la primera práctica el entrenador Juan Pablo Pumpido dialogó con la prensa y remarcó que la intención de esta semana es brindarle una identidad de juego al equipo. "Estamos tratando de incorporar una idea", subrayó





"Se está armando un grupo nuevo y estamos tratando de ensamblar lo que será el equipo cuando tenga la pelota y cuando no la tenga. Estamos trabajando desde distintos puntos de vistas, técnico, táctico y físico, aprovechando la semana de concentración", añadió.





El DT del Rojinegro profundizó en cuanto a la idea que pretende desarrollar en el equipo. "Queremos un equipo con orden, con intensidad y cuando tengamos la pelota aprovechar los jugadores con lo que contamos ahora que son de buen pie y decisivo en ataque. Queremos imponer una idea de acuerdo al plantel que armamos", explicó.





Pumpido indicó que está conforme con el material que tiene a su alcance para ejecutar el plan. "Tenemos el plantel que quisimos armar, el que quisimos tener", aseveró. "Sigue la gente que queríamos que siga, vinieron los que pretendíamos que lleguen y se sumaron la cantidad de chicos y los nombres que queríamos. Es importate eso y fue rápido como siempre trabajó la dirigencia desde que nosotros estamos. En silencio y rápido se pudo armar el plantel y eso es ganar tiempo para lo que viene", profundizó.





Luego el santafesino indicó que la idea se ejecuta en base al material que tiene a disposición. "El técnico siempre se termina de adaptar a la idea que tiene. Si bien puede tener una idea clara después la ejecutan la características de los jugadores. El torneo pasado hubo partidos que jugamos con característica de juegos que resultaba jugar de una forma y otros que jugamos con otra característica de jugadores. Uno tiene una idea básica, pero después hay que ejecutar dependiendo el jugador que esté adentro".





Patronato sumó este martes a Nicolás Pantaleone. De esta manera son ocho las incorporaciones que tiene a disposición en la parte más intensa de la pretemporada. "Es bueno por lo que le dije a los muchachos antes de iniciar el entrenamiento. Es una semana importante no solo desde el entrenamiento, sino también desde el conocimiento. Desde compartir comidas, descanso, estar en la convivencia conociéndose. Todo eso después se ve dentro de la cancha. Es bueno que Nico haya llegado ahora. Es una incorporaciones de las tres que dije la semana anterior que faltaba. Ahora seguimos trabajando para sumar dos compañeros más", adelantó.





En cuanto a las funciones donde se buscará potenciar el plantel, indicó. "Seguramente llegará un volante y un delantero, pero vamos a ver. Tenemos tiempo y estamos buscando. Apareciendo algunos opciones que no terminaron de convencer y seguimos en la búsqueda".









Sobre el trabajo que vienen desarrollando los juveniles que fueorn promovidos al plantel, acotó: "No es lo mismo verlo entrenarlo en reserva que acá. Se adaptaron muy bien, algunos le cuesta un poco más. Soy del pensamiento que el jugador de reserva se termina de formar en el lugar que se ganan en el plantel. Hoy los chicos en Patronato ese lugar lo tienen y se están terminando de formar. No significa que jueguen o no jueguen. Están creciendo en el día a día en la formación. Después ellos se ganaron el lugar en cada entrenamiento".





Por otro lado, Pumpido dejó en manifiesto su fastidio por la suspensión del amistoso que tenían programado para el próximo sábado ante Colón de Santa Fe. "Es algo que no esperábamos, pero nos quedamos sin el amistoso. Lo teníamos programado hace un mes y me avisaron ayer que no lo jugamos sin saber porque. Obviamente que estoy molesto por la situación porque todos los equipos armaron los amistosos, y los las zonas que nos queda cerca se está jugando la Copa Santa Fe. Molesta esta situación porque habíamos preparado la pretemporada finalizando la semana con el amistoso. Suspendí un amistoso con Colo Colo de Chile donde nos habían invitado para jugar. Suspendí ese amistoso porque había tomado el compromiso de jugar ante Colón".