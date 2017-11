Pumpido: "Hay que hacer un mea culpa entre nosotros"

Patronato perdió en casa ante Unión y acumuló seis juegos sin alegrías. El presente no es malo, pero sí preocupante. Ayer arrancó ganando, se lo dieron vuelta y cuando quedó con un hombre de más (se fue expulsado Emanuel Brítez) no supo cómo lastimar a su rival.

Juan Pablo Pumpido, entrenador del Santo, habló en conferencia de prensa donde estuvo presente Ovación. "Creo que el partido fue cambiante. Son dos equipos que disputaron un partido muy parejo. Por momentos lo manejó Unión y por momentos lo hicimos nosotros. Lamentablemente hubo tres errores nuestros y nos encontramos con tres goles en contra. Creo que hay que hacer un mea culpa entre nosotros porque estos errores en Primera no se pueden cometer".

Pumpido sabe que su equipo cometió varios errores y que ellos fueron claves. "La explicación que le encuentro es que no podemos fallar en situaciones muy claras de uno contra uno como fallamos y nos hicieron los goles. A nosotros nos cuesta un montón hacer los goles y creo que eso fue lo que terminó definiendo el partido. Unión nos convirtió por errores nuestros", prosiguió con el análisis del cotejo el DT Rojinegro.

Patronato estuvo arriba en el marcador. Parecía que se lo llevaba puesto, pero el Tete reaccionó y lo dio vuelta. "Estaba dominado y en un córner a favor nuestro, el disparo queda corto y nos da la situación de jugar dos veces en el rebote, la pelota queda boyando y no terminamos la jugada. El equipo quedó mal acomodado y esas jugadas se deben terminar porque si no corres para atrás. Rechazó el jugador de unión y estábamos mal parados. Se armó el contragolpe y después Zabala remata al ángulo. El error nuestro es no terminar la jugada y en no marcar al jugador".

El entrenador de Patronato está preocupado y su inquietud mental pasa porque el triunfo no llega. "Me preocupa no ganar. El equipo hoy hizo un partido correcto, como lo planificamos, con el juego por afuera porque Unión es un equipo que cierra bien los caminos internos. La verdad no sé cuántos centros tiramos por fuera, pero fueron un montón y no los aprovechamos. Ahí está la diferencia. Unión las que tuvo por errores nuestros las aprovechó. Nosotros tuvimos un montón de situaciones, que era lo planeado porque lo trabajamos, pero no aprovechamos ninguna. Creo que ahí estuvo la clave".

En un momento del partido ingresó Matías Quiroga por Adrián Balboa, es decir delantero por delantero. Un colega le sugirió la posibilidad de ver a los tres atacantes en cancha. Pumpido respondió: "Si yo dejaba los tres tenía que perder un volante y me quedaba sin desborde por afuera, que es lo que Unión me permitía. Ellos estaban con un hombre menos y me iban a dejar más claras las bandas. Si yo sacaba a un volante me iba a quedar sin juego por fuera entonces decidí que quede Quiroga con Rivas y el Flaco tuvo un cabezazo que pegó en el travesaño".

"No fueron errores defensivos, fueron errores individuales, y yo al funcionamiento lo vi, después fallamos en la definición", cerró. el coach.





Madelón: "La entrega estuvo buena"

Leonardo Madelón, DT de Unión, mostró rasgos de felicidad. Y no es para menos su equipo ganó un partidazo en Paraná con un hombre menos después de haber jugado entre semana con River. "Me gustó la personalidad del equipo. Trabajamos el cansancio teniendo la pelota y no corrimos desesperadamente. Después lo analizaré más en mi casa. No me gusta hablar de una figura. Creo que la entrega que tuvo el equipo estuvo buena".