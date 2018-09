Pumpido habló sobre su salida de Patronato

El ex entrenador de Patronato Juan Pablo Pumpido indicó este lunes que su decisión de dar un paso al costado de la conducción técnica del Rojinegra obedeció exclusivamente a los resultados. Remarcó que el equipo tiene tiempo para revertir la situación y que por eso consideró el momento indicado para ponerle fin a su ciclo.





"No merecimos los resultados que obtuvimos, pero esto es resultado y debido a los resultados nos toca dar un paso al costado", justificó el santafesino, en una conferencia de prensa que brindó en el estadio Grella.









Pumpido confesó que adoptó la postura de cerrar el ciclo durante el entretiempo que el Rojinegro disputó el domingo ante Gimnasia La Plata. "No lo venía analizando porque vengo a un lugar a perder. Venía con la ilusión de ganar y revertir esto, pero ayer tomé la decisión. En el entretiempo tomé la decisión".





En la misma línea, agregó. "Si tomé la decisión es porque era el momento. En mi casa me enseñaron que, cuando renuncias a un lugar, tiene que ser indeclinable y convencido. Ayer decidimos que era el momento y también porque hay tiempo. Quedan 20 fechas por delante y esta dirigencia y este plantel tiene material para salir adelante".





Cuando el encuentro ante el Lobo culminó Pumpido se despidió tirando besos a la tribuna. El santafesino aseveró que no tuvo mala intención en su reacción. "La decisión la tenía tomada. Cualquier gesto que hacía, si saludaba o cualquier cosa, iba a estar mal tomado. Me salió saludar, tirar un beso, y me fui. Ya sabía que me iba.





Luego mencionó que no se arrepiente por el esto. "No fue con mala intención, fue un saludo. Si hubiera levantado la mano hubieran hecho una novela igual. Mi intención fue esa. Después que interpretan como quiera", cerró.