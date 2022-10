Puerto Rico espera por representantes de SUP Paraná

Este año las playas de Puerto Rico recibirán a más de 400 atletas de 40 países que participarán de la novena edición del ISA World Stand Up Paddle and Paddleboard Championship. Luego de dos años sin que se realizara la que se considerada la competencia de stand up paddle (SUP) más importante del mundo, por causa de la pandemia, los competidores podrán volver a subir a sus tablas durante el evento que se llevará a cabo en San Juan del 28 de este mes al 6 de noviembre de 2022.