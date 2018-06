Puerta abierta para Mascherano

Rodolfo D'Onofrio habló en Rusia y se refirió a algunos temas que engloban a la Selección Argentina y River.





En diálogo con La Página Millonaria, admitió que le gustaría volver a ver a Javier Mascherano con la banda: "Ojalá se decida por venir a River. Y si no viene también voy a seguir apoyándolo porque es un gran embajador. Si sigue, seguirá siendo embajador de River ahí para que entremos en ese mercado".





El presidente millonario profundizó en su relación con el Jefecito: "Nos escribimos todo el tiempo, siempre yo apoyándolo a él y él siempre con aliento y cariño hacia River. Ya lo dijo Enzo (Francescoli), las puertas de River las tiene abiertas".





Enseguida, amplió: "El tiempo lo dirá, él es un profesional, tiene compromisos y hay que ver hasta dónde llega, pero la puerta abierta la tiene siempre. Y a los que se quejan, no se quejen, es un fenómeno. ¿No lo vieron contra Nigeria? Estaba ensangrentado... Le cobraron un penal rarísimo, que no son penales nunca. Es un león ahí en el medio".





Además, D'Onofrio llenó de elogios a su arquero Franco Armani: "Me encuentro a los hinchas de River y por un lado me decían 'menos mal que no lo ponen'. Ahora que lo pusieron me dicen 'uy, ¿no se lo llevarán?'. Es un arquero excelente, el arquero del pueblo, lo pedía el país entero. No es un invento del periodismo, ese lugar se lo ganó él".





Y recordó su actuación ante Nigeria: "Tuvo una pelota que él en River saca y en Nacional también lo hacía. Otra característica es su frialdad. Es un lago, no es un mar bravío. Después atajando es un león. No tengo miedo de que se lo lleven, tengo orgullo".