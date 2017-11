Progresar en el arco, dar la vuelta olímpica

A fines de 2015 David Correa cerraba una etapa en Racing Club de Avellaneda. El arquero paranaense, que se sumó a La Academia para formar parte del plantel de novena división, transitó por todas las categorías formativas del elenco bonaerense. Sumó entrenamientos con el plantel profesional, pero ante la numerosas alternativas que había para custodiar la valla en el plantel Albiceleste quedó en libertad de acción.

El cuidapalos de 22 años pegó la vuelta a sus pagos. Buscó suerte en Viale FBC, donde formó parte del plantel de la V Azulada que compitió en el Torneo Federal B. Luego armó sus bolsos y emigró a La Pampa. A inicios de este año se integró al equipo de Atlético Paraná que se preparaba para el torneo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF).

En el Decano comenzó a escribir otro capítulo de su carrera. Era un volver a empezar para Correa. Su sueño era dar pelea con el Rojiblanco en el certamen liguista. También se ilusionó con tener espacio en el equipo profesional. Tuvo su oportunidad. Demostró su fuerte personalidad. Cumplió bajo los tres palos. Fue una de las figuras de Atlético Paraná en la victoria obtenida ante Libertad de Sunchales.

David no se conforma con lo que vivido en este año. Tiene desafíos. En este año apostará a cumplir sus dos metas. Una de ellas es seguir adquiriendo experiencia en un torneo competitivo como el Federal A. También buscará dejar su nombre grabado en la entidad al buscar conquistar el campeonato en el certamen que organiza la LPF.

"Es una muy buena oportunidad la que se me presentó de jugar en el Federal A. En la Liga nos trazamos un objetivo cuando comenzamos la temporada que es pelear el campeonato y se no está dando. Fruto de esto la dirigencia y el cuerpo técnico puso el ojo en muchos chicos y promovieron a muchos chicos para formar parte del plantel del Federal A", resaltó Correa, en declaraciones a la 97.1 La Red Paraná.

David sueña con jugar el partido que el Decano disputará el domingo ante Instituto, historia que podrá marca la coronación del Rojiblanco en el certamen doméstico. Su presencia no está garantizada dado que, 24 horas antes, estaría defendiendo el arco de Atlético Paraná ante Defensores de Belgrano, por el Torneo Federal A. "No sé si voy a poder estar el domingo, eso lo dispondrá el técnico. De mi parte trato de cumplir en el día a día, en los entrenamientos, para poder jugar. Sino juego desde donde me toque estar cumpliré. En lo personal nunca pude salir campeón en la Liga Paranaense y sería muy lindo obtener el título", subrayó.

En el Torneo Federal A el ex Racing firmó planillas en todos los encuentros que disputó el Rojiblanco en la presente temporada. Integró el banco de suplentes en los primeros siete capítulos. Las lesiones que sufrieron Agustín Bossio y Abraham Reartes le abrieron una puerta para actuar en el certamen nacional. Tuvo su estreno en Santiago del Estero, donde Atlético perdió sobre la hora ante Central Córdoba. Cuatro días después tuvo revancha. Fue protagonista en la primera victoria que celebró el Gato en el certamen organizado por el Consejo Federal.

"Fue un peso enorme que nos sacamos después de ocho partidos sin poder ganar", describió. "Se no estaban bajando los ánimos por no poder salir adelante de esta situación. Nos dolía mucho el presente por el grupo, porque entrenamos mucho todos los días y nos dolía no poder revertir esta situación. Gracias a Dios se dio vuelta la página y pudimos ganar el primer partido", añadió.

Ese resultado le permite al elenco dirigido por Edgardo Cervilla iniciar su recorrido en la segunda rueda con otro semblante. Claro que no puede relajarse dado que continúa último en las posiciones de su grupo. Por eso continúa con urgencias de continuar obteniendo resultados positivos. "Ahora hay otro ánimo. Siempre fue muy lindo compartir vestuario con el plantel porque nos transmiten mucha experiencia, nos hablan, nos aconsejas y eso es muy bueno. Hay otro ánimo en el vestuario, pero conservamos la seriedad necesaria para seguir recolectando victoria que es lo que nos va a servir", aseveró.

David demostró en dos encuentros que no le pesa la responsabilidad de calzarse los guantes, lucir el buzo número 1, y defender el arco de la entidad de barrio San Martín en un momento crítico. También entiende que tiene mucho camino por recorrer y mucho por aprender. "Mi sueño es seguir progresando. Quiero sumar minutos para continuar estando bien, pero el futuro dependerá de mí y de lo que Dios quiera para mí", graficó.