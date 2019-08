Primera del año en el Club Náutico

Con 16 veleros cabinados como protagonistas, se desarrolló el fin de semana la primera Copa Dacron del año bajo la organización de la Subcomisión de Vela del CNP. El trofeo quedó en manos del barco Halcón III, luego de conquistar el primer puesto en las dos competencias disputadas.

La actividad se presentó con muy buenas condiciones para navegar, lo que permitió fondear las marcas fijas en las inmediaciones al ingreso al club y el balneario Thompson.

En este sentido, el recorrido propuesto por el Oficial de Regatas, Alejandro Curto, fue completar dos vueltas a un triángulo, con la particularidad de las reglas “solo dacron” en las que se debe partir desde la línea de largada con el viento de través, lo que se logra cuando el barco recibe el viento por su través y forma un ángulo de 90° respecto de la dirección del viento. Los veleros que supieron aprovechar la primera vuelta al circuito, momento en el que persistían las medias ráfagas, fueron el Halcón III, Teros y Desiderio, quienes ocuparon las primeras posiciones en la regata que cerró la jornada.

Las posiciones fueron las siguientes: Primera Regata:1°) Halcón III; 2°) My Way; 3°) Pata Negra; 4°) Audace; 5°) Teros; 6°) Comandante; 7°) Malbec; 8°) Barco Escuela; 9°)Recalmón; 10°) Desiderio; 11°) Itaca; 12°) Saigon; 13°) Mambo; 14°) Blues; DNF-Nicanor y 15°) DNS-Musa.

Serie A: 1°) Halcón III; 2°) My Way; 3°) Teros; 4°) Malbec; 5°) Desiderio; 6°) Itaca. Serie B: 1°) Pata Negra; 2°) Comandante; 3°) Barco Escuela y 4°) Saigon; DNF-Nicanor. Serie C: 1°) Audace; 2°) Recalmón; 3°) Mambo; 4°) Blues; DNS-Musa.

Segunda Regata: 1°) Halcón III; 2°) Teros; 3°) Desiderio; 4°) Audace; 5°) Comandante; 6°) Malbec; 7°) Recalmón; 8°) Pata Negra; 9°) Itaca; 10°) Barco Escuela; 11°) My Way.

Serie A: 1°) Halcón III; 2°) Teros; 3°) Desiderio; 4°) Malbec; 5°) Itaca; 6°) My Way. Serie B: 1°) Comandante; 2°) Pata Negra; 3°) Barco Escuela; DNF-Saigon; DNS-Nicanor. Serie C: 1°) Audace; 2°) Recalmón; DNF-Mambo; DNF-Blues; DNF-Musa.

LO QUE SIGUE. El sábado bajo la organización de la Subcomisión de Cruceros del Club Náutico Paraná (CNP), tendrá lugar la segunda regata de regularidad de la temporada. La misma se desarrollará a partir de las 14, previa reunión de capitanes a darse desde las 13 en la Oficina de Yachting del CNP.

Las inscripciones se realizan en la Secretaría del club hasta este viernes 30 a las 17 y tienen un valor de 500 pesos por embarcación. Tras la jornada, las tripulaciones llevarán adelante la tradicional Última Boya en el Quincho Viejo.

Cabe destacar que el campeonato anual de regatas de regularidad constará de al menos tres pruebas, donde cada capitán podrá elegir las dos regatas de mejor puntuación, pudiéndose descartar una anualmente.

Podrán participar los socios del CNP y sus invitados y al finalizar cada temporada se consagrará campeón el barco que haya obtenido la mayor cantidad de puntos a su favor.

Se entiende que una embarcación cumple con la regularidad cuando se mantenga en permanente movimiento de traslación respecto del agua sobre la cual flota y durante un recorrido establecida a tal efecto por la Comisión de regatas para una prueba navegando a una velocidad constante, de modo tal que en cualquier momento y sobre cualquier tramo del recorrido la Comisión de regata pueda determinar y verificar que se desplaza respecto del fondo a la velocidad declarada.

El viento los acompañó

Durante la primera regata, el viento sopló con buena intensidad a un promedio de 11 nudos. La flota fue liderada por el Halcón III y escoltada por el My Way. Mientras que en la segunda, el viento fue apagándose de a poco y algunos barcos no pudieron completar el recorrido. Fue una linda fiesta para los participantes.