¿Por qué podría haber falsos negativos en el fútbol?

Los equipos de la todavía no estrenada Liga Profesional del fútbol argentino comenzaron en estas horas con los testeos a sus jugadores. Muchos ya recibieron los kits made in China que les proveyó la AFA, pero decidieron invertir dinero propio y realizar pruebas PCR para todo el plantel. La razón principal, según los médicos de las entidades deportivas, es que sólo este método sirve para diagnosticar el coronavirus minimizando el margen de error. A horas de que llegue el 10 de agosto, la fecha marcada en rojo para el regreso a los entrenamientos, las diferencias entre ambos procedimientos abrió una polémica que tiene como protagonistas a la AFA, los clubes y los funcionarios del Gobierno.

Los testeos sanguíneos que la AFA compró y remitió a los clubes "tienen entre un 30 o 40% de error, por lo que no deben ser usados para diagnóstico individual, sino solo para estudios epidemiológicos poblacionales", le remarcan a LA NACION desde el departamento médico de Boca Desde la Bombonera confirmaron que estas pruebas "pueden dar falsos positivos y negativos". Y fueron más allá: "Es casi como no hacer nada". Boca comenzó este viernes con los hisopados-PCR para todo el plantel que dirige Miguel Ángel Russo. La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) establece que para los partidos internacionales todos los planteles tienen que pasar por una batería de hisopados incluso antes de viajar a otros países.

"Me sorprendió que se eligiera este método, porque no detecta ni a los asintomáticos ni a los que llevan entre 3-4 días de curso de la enfermedad", dice el infectólogo y pediatra Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y, en estos meses, asesor de Alberto Fernández, presidente de la Nación, en temas relativos a la pandemia. "Es el procedimiento con más inconsistencias y que se usa para testear poblaciones. Me parece que no es el método adecuado, porque además no descarta al que tiene el virus en la garganta", agrega López. El especialista recuerda que todas las grandes ligas del mundo que volvieron a la actividad usaron PCR para todos sus protagonistas. "Y le sumaron otra prueba sanguínea, la Elisa, que es mucho más efectiva", puntualiza López.

Parecidos, pero diferentes

Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias prácticas entre ambos métodos? "El método PCR es un hisopado a nivel nasal. Se toma la muestra, se hace un estudio molecular y el resultado puede tardar entre 8 y 24 horas. Es el más fidedigno para tener la certeza de la actividad viral que tiene el paciente", explica Sergio Adrián Fausto, médico traumatólogo y deportólogo (matrícula 115282). Y dice sobre los tests de la AFA: "Se toma una muestra de sangre y en 25-30 minutos está el resultado. Se miden dos inmunoglobulinas (anticuerpos) y se detecta si el paciente es positivo o negativo".

image.png Con la medida adoptada por el gobierno y la AFA podría haber catarata de falsos negativos en el fútbol argentino.

Fausto concuerda con Boca y con López: "Muchos de esos tests tienen falsos positivos". Otra diferencia entre ambos testeos es el equipamiento necesario: "La preparación del profesional es distinta y las condiciones de bioseguridad también. Para hacer un hisopado la protección de los médicos es distinta, más sofisticada que en el caso de la extracción de una muestra en sangre", explica Fausto.

"El test de PCR se hace para asegurarse de que todo el plantel esté sano", confirma Pablo del Compare, médico de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Muchos pacientes evaluados con tests serológicos dan negativos y son falsos negativos. Por eso es que estamos tratando de hacer el hisopado (PCR), agrega el profesional que atiende a los futbolistas dirigidos por Diego Maradona. "Hay un 20-25% de falsos negativos", añade Hugo Montenegro, médico del otro equipo platense, Estudiantes. "Pero además el test serológico recién informa la enfermedad a partir del tercer-cuarto día que vos estás infectado".

Javier Lacki, médico de Defensa y Justicia, cuenta el protocolo que usará su club: "En Defensa hacemos test PCR para todos y, la semana que viene, pruebas Elisa de sangre", dice el profesional. Talleres de Córdoba, por su parte, informa que recibió los testos enviados por la AFA y que comenzará a realizarlos una vez que reciba el protocolo. Además, desde Córdoba informan que aquellos futbolistas que estaban fuera de la provincia debieron realizarse un hisopado para poder ingresar.

Tiempo de cambios

El cambio en el método de prueba para los futbolistas desconcertó a algunos médicos de clubes. En Banfield y Lanús, por ejemplo, prefirieron esperar hasta la semana próxima para hablar sobre el tema de los tests. Racing se limitó a decir que este viernes anunciaría cómo realizaría los análisis a sus futbolistas. Algunos, fuera de micrófono, refirieron que no era una mala idea hacer un test serológico a todos y confirmar un positivo con la prueba PCR. La mayoría consideró como un factor atenuante los falsos negativos de la prueba sanguínea. O hasta los falsos positivos que también han aparecido en el historial reciente de ese método. "El gran problema del test serológico es el falso negativo, que se entrena con normalidad si es asintomático y puede contagiar. Al falso positivo lo aislás y listo", grafica el médico de uno de los clubes de primera.

Entonces, ¿por qué la AFA eligió los testeos chinos, sanguíneos menos efectivos, y no los PCR para todos, como hacen las principales ligas del mundo? Hay más de una variable. Una es el precio. "El PCR puede valer entre dos y dos veces y media más que el serológico", cuenta el infectólogo Eduardo López. Otro médico experto en el tema avisa que un PCR puede costar entre 7 y 9 mil pesos. Los clubes de primera división habían estimado en $750 mil la inversión que deberían realizar en agosto sólo en pruebas PCR para todos. La cifra se torna especialmente prohibitiva para los clubes de ascenso. Equivale a casi la mitad del dinero mensual que perciben los clubes de la Primera Nacional ($2 millones netos), por ejemplo.

Después, la accesibilidad: desde que comenzó la pandemia la AFA supo que sería más fácil conseguir kits serológicos que un laboratorio especializado en PCR que se ocupara de todo el fútbol argentino. En la Bundesliga, por caso, se contataron a cinco empresas diferentes para hacer frente a la demanda que implicaba testear a las dos principales categorías del fútbol alemán.

La venia del Gobierno fue lo que faltaba para que la AFA gambeteara los hisopados. "Nosotros cumplimos con el protocolo base que nos mandó el ministerio de Salud", se escudan en el edificio de la calle Viamonte en el que funciona la AFA y hoy está casi desierto. En rigor, el documento que emana desde el Estado es un requerimiento mínimo, que todas las asociaciones deportivas (incluida la AFA) deben acatar. "Nosotros establecemos una base de acciones que sí o sí tienen que cumplir. Después, si cada institución quiere hacer más, bienvenido", informa Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del ministerio de Salud.

Sobre el protocolo usado para examinar a los futbolistas, el funcionario aclara: "La recomendación que nosotros hacemos para todos a nivel país es que el PCR se hace cuando hay síntomas. Después, que la AFA decida si quiere hacerlo o no". Y añade: "Tomaron la decisión de sólo hacer un PCR cuando haya síntomas. Y no vemos eso con malos ojos", agrega el funcionario.

A diferencia de otros médicos, Bonelli destaca a los tests serológicos que la AFA les mandó a los clubes para el regreso a los entrenamientos: "Funcionan bien, tienen arriba del 90% de sensibilidad y de especificidad. El falso negativo es difícil", postula. Pero sí admite un riesgo: "Ese test busca anticuerpos, y vos empezás a tenerlo en el cuerpo a partir del quinto día que te ingresó el coronavirus. Si te hacen el test al segundo día de enfermo, te da negativo y te genera una complicación. Pero el protocolo de la AFA no está mal. Si se cumple con todo lo que establece, está bien".

Informe desde La Plata: Máximo Randrup (La Nación).