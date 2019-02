Por otra victoria para salir de la zona roja

Los dos triunfos en cadena le permitieron escalar una posición en la tabla de los promedios. Hoy buscará saltar un casillero más para observarse fuera del sector que reúne a los cuatro equipos con coeficiente más flacos. En esta fecha Patronato saldrá a escena antes que Belgrano de Córdoba, San Martín de Tucumán y San Martín de San Juan. Si logra cosechar nuevamente los tres puntos podrá escapar de los puestos de descenso, al menos por un par de días. La victoria lo llevará a reunir 86 unidades en la tabla de promedios, dos más que el Verdinegro sanjuanino (visitará el lunes ante Aldosivi de Mar del Plata). Para tratar de cristalizar ese anhelo, Mario Sciacqua decidió darle espacio a la alineación que viene de superar a Atlético Tucumán. Las únicas novedades se presentan en el banco de suplentes, donde no estarán Gastón Gil Romero y Juan Apaolaza, quienes llegaron al límite de amonestaciones. De todos modos estos jugadores no podían actuar ante el club dueño de su pase por una cláusula. Estudiantes sufrió dos derrotas en el reinicio de la Superliga. En total acumula siete capítulos sin victorias. La alarma se encendió en la capital bonaerense. El DT Leandro Benítez puso paños fríos "el ciclo no depende de un resultado", indicó. De todos modos realizará variantes para cortar la racha: Rodrigo Braña ingresará por Enzo Kalinski y Nahuel Estévez lo hará por el lesionado Matías Pellegrini. El entrenador a su vez planteó dos interrogantes: la continuidad de Fernando Evangelista o el debut de Juan Ignacio Díaz y la presencia de Edward López o Mariano Pavone en lugar de Gastón Fernández.











Estudiantes Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Gonzalo Jara y Evangelista o Díaz; Nahuel Estévez, Rodrigo Braña, Iván Gómez y Manuel Castro; Lucas Albertengo y Pavone o López. DT: Leandro Benítez



Patronato Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Dylan Gissi, Agustín Sandona y Nicolás Pantaleone; Gabriel Compagnucci, Federico Bravo, Damián Lemos y Gabriel Carabajal; Germán Berterame y Gabriel Ávalos DT: Mario Sciacq

El semblante es diferente. Hay alegría. Sobra el optimismo. La confianza se reforzó. La esperanza se potenció. Los números alimentan las buenas vibras. El rendimiento colectivo sostiene la fe. Confió en su potencial. Lo expresó dentro del campo de juego. Tanto en el de su adversario como en su propio campo. "Patronato es de Primera y de Primera no se va", gritó a los cuatro vientos el Pueblo Rojinegro el lunes, que se retiró eufórico del estadio Grella después de disfrutar la goleada del elenco dirigido por Mario Sciacqua ante Atlético Tucumán. El Santo por momentos se floreó ante un equipo que se encuentra en zona de clasificación a la Copa Libertadores del próximo año. Minimizó el potencial de un equipo que sabe cómo jugar en condición de visitante, pero que en barrio Villa Sarmiento padeció el dulce presente del conjunto entrerriano. Ante el Decano de El jardín de la República Patronato ratificó lo realizado en el estadio Monumental, donde le propinó un golpe a River Plate.Esta tarde buscará prolongar el derrotero triunfal cuando visite a Estudiantes de La Plata a las 17.10. El encuentro se disputará en el estadio Ciudad de La Plata en el marco de la 18ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol y será arbitrado por el debutante Leandro Rey Hilfer. Televisará TNT Sports. Transmitirá La Red Paraná . El Rojinegro no logró escapar de los puestos de descenso. De todos modos dio un gran paso. Entiende que va encaminado a salir de la incómoda posición en la que ingresó en el segundo capítulo de la temporada.