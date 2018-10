Por el escándalo, podrían quitarle el título

Khabib Nurmagomedov, que venció a McGregor en Las Vegas, pero que posteriormente protagonizó una brutal pelea en el octágono, podría verse desposeído del título mundial según comunicó tras el combate el presidente de la UFC , Dana Wthite.

La Comisión Atlética de Nevada está estudiando el caso y no se descarta duras sanciones. De momento, tres miembros del equipo del púgil ruso fueron detenidos y llevados a prisión por la policía.

La palabra oficial. "Si Khabib recibe una suspensión muy larga es posible que se le quite el cinturón. La investigación la está llevando la Comisión Atlética de Nevada. Puede haber sanciones, multas, suspensiones", ha admitido White a los micrófonos de FOX Sports. "He hablado con Conor y está bien, está disgustado por la pelea, pero no por lo que ha sucedido después", recordó el presidente de la UFC Recordemos que Nurmagomedov no pudo ser coronado en el octagono por miedo a posibles incidentes.

El pedido de perdón. "Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Yo no soy así, estaba caliente. Este deporte es respeto, no se puede hablar basura. Quiero cambiar este deporte y que la gente no lo haga. Siento lo que pasó después de la pelea. Mi padre me aplastará cuando llegue a casa. Putin me felicitó tras la victoria. Lo culparán a él y no a McGregor por insultarme. Por favor no me quiten el título, no era yo. Soy un humano y cometemos errores. Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Perdón a todos", manifestó Khabib en rueda de prensa, temiéndose lo peor.