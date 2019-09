Ponzio: "Me dieron dinero y lo devolví"

Leonardo Ponzio hoy tuvo que declarar en la tercera jornada del juicio por el supuesto arreglo de un partido de la temporada 2010/11 entre Zaragoza y Levante, y el jugador de River brindó su versión de los hechos y se defendió ante el juez.

Ponzio era una pieza clave de aquel equipo de Javier Aguirre que se salvó del descenso en el cuestionado juego con el Levante, que ahora está bajo la lupa de la Justicia.

El volante contó hoy que Agapito Iglesias, presidente de Zaragoza en esa época, lo llamó para avisarle de un pago de 85.000 euros pero con la condición de que debía devolvérselos, en un episodio que le resultó confuso. "Recibo una llamada del presidente. Me dice que me iba a ingresar un dinero, que tenía que hacer el favor de retirarlo para devolvérselo. No se lo devolví a él sino a una persona de confianza de él en La Romareda. Me explicó que era para hacer frente a entradas y colectivos para el desplazamiento. No era un directivo, no sé quién era pero lo veía con él, pertenecía al club", relató.

Por pedido del fiscal, señaló que recibió la llamada y que se encontró con Iglesias en un restaurante donde le hizo la propuesta.

El volante formado en Newell's lamentó no haberle pedido algún tipo de justificativo al entonces pope por haberle entregado el dinero. "Fue una equivocación mía", indicó Ponzio.

El juicio está detrás de la ruta de todo el dinero: los 675.000 euros que recibió y firmó Gabi, capitán por entonces del Zaragoza en nombre de todo el plantel en concepto de primas ordinarias de toda la temporada, y los 965.000 euros que habría cobrado el Levante del club aragonés, y que habrían ingresado al club a través de maniobras poco claras de los futbolistas y sus cuentas bancarias.

El jugador santafesino oriundo de Las Rosas también afirmó que Gabi no le informó al plantel de ningún pago en efectivo.

Zaragoza depositó pequeñas cantidades de dinero en la cuenta de varios futbolistas y, luego hizo que los jugadores lo sacaran del banco y lo devolvieran al club. Ese dinero, cree la Justicia, es el que se usó para sobornar al cuadro valenciano.

Hasta ahora, la instrucción develó que por una parte que 965.000 euros entraron a través de transferencias telemáticas y salieron sin justificación de las cuentas de 10 jugadores, el entrenador y el director deportivo del Zaragoza. En paralelo hay otros 765.000 que fueron entregados en mano a los futbolistas. Ese es el dinero que firmó Gabi.

La palabra de Ponzio va en línea con la de varios de sus ex compañeros, que apuntaron a Agapito Iglesias y lamentaron no haber pedido un recibo del dinero entregado.

Ander Herrera, actual jugador del PSG, manifestó que tenía en el banco 90.000 euros en un sobre preparado: "Yo llevo el dinero al entrenamiento y se lo doy en mano al presidente. El propietario me indica que el dinero está listo, que vaya y lo recoja. No firmé ningún documento de haber entregado el dinero, fallo mío, por eso estoy aquí".