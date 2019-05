Ponzio +10: Gallardo no dio el equipo, pero confirmó al volante para la final de la Recopa

El experimentado volante central Leonardo Ponzio "va a jugar el jueves contra Athlético Paranaense aunque no esté para aguantar todo el partido", confió hoy el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, a 48 horas de la segunda final de la Recopa Sudamericana que se disputará en el Monumental de Núñez, donde los "millonarios" deberán levantar el 0-1 con el que se volvieron del cotejo de ida en Brasil.

"Tal vez él no esté para todo el partido, pero necesito experiencia, ganas, espíritu. Hace varios partidos que no juega y tiene deseo de estar y será importante, porque desde lo futbolístico necesitamos al mejor Ponzio en el tiempo que esté. Que tenga ese empuje y permanezca atento a los circuitos de contraataque de Paranaense", confió esta noche Gallardo en la conferencia de prensa prepartido.

"Pero del resto del equipo no voy a decir más nada ni tampoco voy a contar todas las posibilidades que tenemos, pero más allá de los que inicien, la postura no cambia", advirtió.

Lo que sí estimó el "Muñeco" es que el encuentro de este jueves "va a ser distinto. Estoy convencido que va a ser diferente porque nosotros tenemos la necesidad y no hicimos un buen partido allá, pero también creo que vamos a tener una postura opuesta a entonces, saliendo a buscar el partido y asumiendo el protagonismo ante un rival fuerte".

"Porque más allá de la historia y entender el plus y la calidad de las definiciones, en nuestra casa lo que está es el deseo de la Copa, ya que es un objetivo y hay una sintonía especial por esto. Las cosas pasan por algo y nos costó hacer pie allá, pero se vio que tampoco nos pasan por arriba. Podemos perder cuando jugamos mal, pero está el plus de los hinchas y todos lo saben", avisó.

"Claro que a mi me gustan las formas en las que se juega por más que sean finales. Por eso hay que jugarlas con determinación y estando presentes en cada una de las situaciones que se pueden dar. Lo primero es estar convencidos y sostenernos con valores mentales. Pero me importa la manera también, porque si llevamos a cabo lo que queremos hay más chances, y eso sucedió en muchas finales. Un gran equipo gana partidos importantes y este lo hizo", remarcó.

Después Gallardo se dedicó a analizar el espacio de regocijo que propone una circunstancia que nuevamente afrontará River. "Estamos ante otra final y hay que disfrutar en la antesala de una Copa más, porque no es fácil y se los dije a los muchachos", refirió.

"No hay que naturalizar que estemos acostumbrado a jugar finales, porque esto no es natural. Nosotros la vivimos y es un privilegio. Eso se disfruta todo y hasta cuando no estamos cómodos como ahora con el resultado, hay que jugar al ciento por ciento para darlo vuelta. Después de ganar disfruto también, pero luego del partido", admitió.

"Es que volver a estar en una final es un estímulo muy grande, pero entiendo que es difícil repetir lo qué pasó en Madrid con todo los elementos de polémica previos, pero eso nos alimenta para seguir compitiendo. En eso estamos y lo saben todos los integrantes del plantel", apuntó.

Y sobre el presente del equipo puntualizó que es "un orgullo para todos que River tenga cuatro jugadores en la selección, porque no es poco. Es una satisfacción para todos, para ellos también, para el club y para el cuerpo técnico".

Y volviendo al partido del jueves que lo obsesiona, reconoció que siente "cosas. Los jugadores saben qué hay que cambia porque no jugamos bien en Brasil. Nosotros nos basamos en el funcionamiento del equipo y no en las individuales. Siempre se destacó el equipo y es muy difícil hablar de nombres propios y en eso nos vamos a sostener. Vengo viendo que ellos están bien y entusiasmados para quedarnos con la Copa en casa", se volvió a ilusionar el "Muñeco".