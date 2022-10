Polémico video de Jonathan Galván: "vamos Boca"

El video bostero de Galván que indigna a los de Racing

https://twitter.com/InfoBocaWeb/status/1584492867526963200 Galvan ? El que pateo el penal para darle el campeonato a Racing... de BOQUITA pa! pic.twitter.com/8JPS9sKT35 — IBW Boca Juniors (@InfoBocaWeb) October 24, 2022

A los 44 minutos del segundo tiempo, cuando el partido en Avellaneda estaba 1 a 1, el defensor de River Andrés Herrera sujetó a Leonardo Sigali en el área y el árbitro Pablo Echeverría sancionó penal. Galván pateó a la derecha, pero Franco Armani se lo atajó y le aguó la fiesta a la Academia.

Sin embargo, más allá del dolor de los hinchas por la derrota, minutos después del encuentro se conoció un video del futbolista que erró el penal clave, donde expresa ser hincha del Xeneize unos meses atrás. Y eso generó muchas reacciones.

Por qué Galván pateó el penal decisivo en Racing vs. River

La oportunidad para que la Academia se pusiera arriba surgió a los 40 minutos del segundo tiempo, cuando Marcelo Herrera agarró a Leonardo Sigali dentro del área y Pablo Echavarría cobró penal. Para sorpresa de propios y extraños, el que agarró la pelota para patearlo fue Galván, quien disparó cruzado, pero su remate fue tapado por Armani.

Esto generó la bronca de los hinchas, que no entienden aun por qué fue él quien lo pateó. TyCSports.com pudo saber que la decisión no estaba previamente acordada, sino quien se sintiera confiado lo haría. Fue Galván el que, a pesar de que sería su primera vez rematando desde los 12 pasos y que estaban otros futbolistas más capacitados para hacerlo, no dudó en agarrar la pelota y pararse frente al arquero contrario dispuesto a meterla.