Polémica por la yerba que Argentina usará en Qatar 2022

Como dato de color, en la imagen se puede observar que los jugadores de la Selección Argentina prefieren la variedad "Serena" de la yerba, la cual está compuesta por hierbas naturales como Toronjil, Mburucuyá, Menta y Tilo. Según ha trascendido, la elección de esta marca se debe simplemente al gusto de los futbolistas y no a un acuerdo de la AFA con ninguna empresa.

El enojo de un exdiputado por la yerba que la Selección Argentina lleva a Qatar

Luis Pastori, exmiembro de la Cámara de Diputados, se mostró indignado acerca de la polémica por la elección de Canarias. "Insólito e inexplicable. Existen decenas de marcas de muy buena yerba mate en la Argentina producidas en Misiones y en Corrientes. Sin embargo, la Selección lleva a Qatar una marca uruguaya. ¿Hay alguna explicación oficial? Es casi una provocación", escribió en Twitter el ex diputado misionero de la UCR.

“Por supuesto que no es nada contra la Selección, de la cual soy hincha como cualquiera. Se trata de defender un producto de la región. La yerba Canarias se produce en el sur de Brasil (Santa Catarina, R.G. do Sul, Paraná), y se envasa en Uruguay. No es difícil de entender. ¿No?”, agregó.

Si bien hasta el momento no hubo un pronunciamiento oficial de las entidades del sector de la yerba mate, diferentes actores de la cadena en diálogo con Infobae precisaron que en el detrás de escena de la decisión de llevar al mundial de fútbol yerba de origen de Brasil, “está el gusto y la elección de los jugadores, por encima de las cuestiones dirigenciales o de acuerdos que la AFA podría tener con alguna empresa específica”. Al respecto, habría una marca de yerba que es la yerba Argentina vinculada a la selección. Sin embargo las preferencias de los integrantes del equipo pesaron mucho más en la decisión final.