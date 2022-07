Polémica por la salud de Schumacher a 9 años de su accidente

En declaraciones a La Gazzetta dello Sport, Weber se quejó por el trato que recibió por parte de la familia y el círculo íntimo de Schumacher desde aquel accidente de 2013: "Fue un dolor enorme para mí. Intenté cientos de veces contactar con Corinna (esposa de Schumacher) y no contestaba. Llamé a Jean Todt para preguntarle si debería ir al hospital y me dijo que esperara, que era demasiado pronto. Llamé al día siguiente y nadie me contestó. No esperaba un comportamiento así y aún estoy enfadado con eso".

La salud de Michael Schumacher: cómo está el alemán, a nueve años de su accidente

Si bien la familia de Michael Schumacher, con su esposa Corinna al frente, han mantenido un hermetismo total sobre la salud del heptacampeón de la Fórmula 1, lo cierto es que a través de los años han surgido algunas declaraciones que permiten vislumbrar un poco de lo que es la vida del alemán, a nueve años del accidente de esquí.

En concreto, el expiloto sufrió el accidente el 29 de noviembre de 2013, esquiando en la estación de Méribel, cuando se cayó y su cabeza golpeó contra una roca, sufriendo daño cerebral permanente. Según Olivier Fourcade, instructor de esquí en Méribel, Schumacher llevaba en el casco una cámara GoPro que, al momento del golpe, se le enganchó primero al esquío y después le atravesó el casco.

Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Universitario de Grenoble en helicóptero y allí fue operado dos veces y diagnosticado inicialmente con un "traumatismo craneoencefálico con coma". Tras las intervenciones, permaneció seis meses en coma, hasta despertar en junio de 2014.

Desde ese momento, la familia no ha revelado prácticamente nada de su salud y ni siquiera ha permitido que se filtren fotografías del expiloto. En 2021, un documental autorizado por la familia para Netflix dio algunos detalles de la vida tras el accidente, pero muy pocos. Sn embargo, el neurólogo Erich Riederer se refirió a la salud del alemán ese mismo año y dio un panorama poco alentador: "Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto, pero no responde. Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo".