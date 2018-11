Poco descanso y práctica de a tres

Tras jugar el fin de semana en el Seven de Rafaela, el preseleccionado entrerriano de juego reducido continuó anoche su preparación con vistas a lo que será una nueva edición del Seven de la República, certamen que se jugará en Paraná el 8 y 9 de diciembre. En La Tortuguita, el combinado de la UER realizó una práctica en conjunto (con partidos incluidos) junto a su par de Santa Fe y al plantel de Primera División de Rowing. De esta forma, los dirigidos por Juan Mistura y Francisco Nin trabajan con poco descanso para llegar a tono al certamen de seven por excelencia que tiene el país.

Esta es la segunda ocasión que se entrenó junto al seleccionado santafesino, ya que hace un par de semanas se realizó un movimiento similar pero en la vecina provincia. Anoche, para tener más continuidad de juego y que puedan tener acción todos los jugadores, también se sumaron los chicos del Remero, que este año lograron el ascenso al primer nivel del Torneo Regional del Litoral.

Hasta el momento, el preseleccionado de Entre Ríos está trabajando con un plantel de 23 jugadores, quienes son observados por Mistura y Nin, como así también por los colaboradores que son tres hombres con un gran experiencia en juego reducido: Marcelo Faggi, Emanuel Uranga y Germán Savio. Precisamente, un equipo de la UER jugó el fin de semana en el tradicional Seven de Rafaela, donde llegó a la final perdiendo la Copa de Oro a manos de Atlético Rafaela por 29 a 7.

Luego de la dura exigencia de anoche, el equipo seguirá con las prácticas semanas habituales mientras que el fin de semana volverá a viajar para tomar parte de dos clásicos torneos. Un elenco participará el viernes y sábado en el Seven Nocturno de Gimnasia de Rosario, mientras que otro viajará hasta Corrientes para jugar el sábado y el domingo en la 25ª edición del Súper Seven del Nordeste.

Después de estas actividades, el cuerpo técnico planea realizar un corte para encarar las dos últimas semanas de preparación con el plantel definitivo que defenderá los colores de la UER en las instalaciones de El Plumazo.

Tilcara, subcampéon. En Rafaela, y de forma paralela al torneo de mayores, se realizó el Seven de Juveniles, donde participó el equipo de Menores de 17 años del club Tilcara de Paraná. Los chicos del Verde, que vienen de consagrarse en el TRL Juvenil, llegaron hasta la final donde enfrentaron al local CRAR. Después de un partido apretado, el título quedó en poder de los rafaelinos que ganaron 21 a 19.