Pisaron bien fuerte cruzando el charco

En Santa Fe se realizó el triatlón de la ciudad y allí hubo entrerrianos que dejaron bien en alto el nombre de la provincia. Orientados por Maximiliano Falcón, quién fue octavo además en la competencia, Mauricio Gatica terminó tercero entre los caballeros y Yamila Alarcón primera en lo que fue su debut absoluto en la disciplina.

“Yo lo que hice fue guiarlos en este deporte a ambos. Hoy por hoy mi objetivo es mantenerme en este deporte que es tan sacrificado y con la carga horaria que tengo yo. Hay que tener muchos cuidados para mantenerse, pero hoy disfruto un poco de guiar a mucha gente que se inicia en este deporte como el triatlón. Es un lindo rol que me gusta hacerlo”, dijo Falcón quién fue el que inició al bovrilense Gatica y a la paranaense Alarcón en esta disciplina llegando de otros deportes.

Además, y más de su rol como coach, Falcón también fue parte de la competencia, pero la utilizó fundamentalmente para llegar de la mejor manera a lo que será el Ironman de Florianópolis.

“Siempre que voy a competir trato de dar lo mejor que tengo más allá que la carga horaria de entrenamientos que no es la mejor. Quedé segundo en mi categoría y octavo en la General. Muy contento porque me sigo manteniendo en un lindo nivel de triatlón”, dijo y agregó: “Ahora habrá un parate por las fiestas, pero luego en enero arrancamos el plan para ir a Brasil a completar mi segundo Ironman. En este caso lo haré con el aliciente que irá mi familia Natalia y mi hija Bianca. Era un sueño que quería cumplir y se me dio”.

Gatica fue tercero entre los Caballeros que presentaron un gran nivel. La verdad que estoy muy contento. Fui con pocas expectativas porque había un nivel impresionante en la carera, pero a medida que iba pasando el tiempo yo estaba en esa pelea. Muy contento”, contó y continuó: “Pude hacer u a muy buena natación donde nos desconectamos por lejos del grupo. En la bici hice el mejor parcial aunque las transiciones fueron muy malas. Después me bajé a correr prácticamente juntos con el primero hasta la mitad donde me alcanzó el tercero que es mejor corredor. Fue una linda pelea. Terminé tercer en la General y muy contento. Ahora los cañones apuntan al Ironman donde ya estoy inscripto”.

Finalmente tuvo la palabra la debutante. “Yo iba en un triciclo y ellas en BMW”, disparó con picardía Yamila respecto de la diferencia con sus competidoras y contó: “Yo fui nadadora de aguas abiertas. Después el pedestrismo fue un complemento de la actividad. También hice acuatlón y este año tuve una lesión cuando preparaba los 42K de Buenos Aires y hablando con Mauricio me invitó a hacer unas salidas en bici donde lo conozco a Maxi. Hablé con él y me enganché. Yo le dije quiero ser la mejor y necesito ayuda para eso. Fuimos buscando objetivos y salió Santa Fe. Quería llegar y gané. Siempre confío en mí”.