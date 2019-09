Osaka.— La derrota ante Francia (23-21) en el debut de la Argentina en la Copa del Mundo sigue dejando tela para cortar. Después de sus declaraciones pospartido, el head coach Mario Ledesma se disculpó públicamente ante las repercusiones que tuvieron sus protestas contra el arbitraje.

“Dije cosas que no quería decir, pido disculpas si herí los valores del rugby”, dijo el entrenador argentino en una conferencia de prensa que él mismo solicitó.

“Fui yo el que pidió venir hoy (por ayer). La verdad es que uno cuando sale con la frustración de haber perdido un partido que se podía ganar, con el esfuerzo que hace todo el staff y el equipo todo el año, porque el equipo argentino es el que más esfuerzo hace con el jet lag de tantos viajes. Todo ese esfuerzo se me vino a la cabeza y dije cosas que no quería decir. Sobre todo por el lugar que ocupo y por la gente a la que represento. A la gente del rugby pero sobre todo a mi familia y a mi club”, comenzó diciendo el head coach.

“Desde el principio hablamos de no poner excusas, de no concentrarnos en las cosas que no podemos controlar”, continuó Ledesma en el espectacular New Otani Hotel de esta ciudad, la tercera en importancia en Japón, donde Los Pumas arribaron ayer para el partido ante Tonga, el sábado a las 1.45.

“Que en ningún momento quede que perdimos por el referí. Quiero pedir disculpas si herí a alguien, si herí los valores del rugby. Creo que represento bien los valores del rugby y de mi familia. No quiero hacer un drama pero me lastiman las cosas que se dijeron. Sé el lugar que ocupo. Lo que dije que nos referearon como a un equipo chico fue una frase desafortunada. Quiero dejar un mensaje a los chicos que miran: siempre depende de lo que uno hace y de las cosas que uno pueda controlar.”

La derrota ante Francia complicó las chances de los argentinos de pasar a cuartos de final. Una vez terminado el partido, Ledesma se quejó agriamente de la actuación del australiano Angus Gardner por decisiones que, a su entender, fueron determinantes en el desenlace del partido.

“Te ponen el micrófono dos minutos después de que termina. Se me vinieron los años de esfuerzo del staff y de los chicos. Me equivoqué. Sobre todo en hablar de ‘equipo chico’. No lo siento así, nunca lo sentí así”, continuó Ledesma.

“Me extraña que me hayan dicho que este equipo no tenga autocrítica, cuando antes me criticaban porque era demasiado autocrítico. A este staff y a estos jugadores no nos falta ni un poquito de autocrítica. Toda la energía tiene que ser positiva. No tiene que haber excepciones, y lo más grave es que las cometa yo”, agregó.

Ledesma también se encargó de despejar dudas respecto de la integridad de los árbitros, que en apenas tres jornadas de rugby recibieron innumerables críticas.

“Yo laburaba en el escritorio al lado de Angus (Gardner, cuando era entrenador asistente de los Wallabies). No hay complots en el rugby mundial, no dudo de su integridad ni de la de ninguno. De chiquitos aprendimos que los referís siempre tienen razón. Hay una lupa enorme puesta en un Mundial. Todos los detalles cuentan. Justo se dio que en la primera fecha hubo muchos partidos importantes”, indicó.

Con respecto a qué pasó en el primer tiempo, que Los Pumas terminaron en desventaja 20-3, Ledesma no encontró respuestas.

“Cualquier entrenador te va decir lo mismo. Si tuviese ese tipo de respuesta no perdemos ni un partido. Hay cosas que se pueden explicar y cosas que no. Los tackles errados y el mal reposicionamiento en esos 10 minutos son difíciles de explicar cuando en el resto del partido no se dieron esos quiebres”, expresó.

Pese a la importancia del partido ante Francia, Argentina todavía están con vida en el Grupo C del Mundial de Japón. Para ello deberán ganar los tres partidos que quedan. El sábado el rival será Tonga, y una semana más tarde Inglaterra, que aparece como más difícil aún que el estreno. Para Ledesma, no hay nada perdido.

“En ningún momento se habló de que o ganábamos contra Francia o se terminó. Los jugadores escribieron sus objetivos y están guardados en una cajita. Eso está todo vivo. Los chicos hicieron un esfuerzo enorme. Si a la primera de cambio aflojan, no tienen nada que hacer acá. Inglaterra es un candidatazo, pero yo me tengo fe”, afirmó.

Tonga aparece en la previa como el más débil del grupo. Sin embargo, le hizo un gran partido a los ingleses, que sólo consiguieron el punto bonus a tres minutos del final.

“Vi un partido muy físico”, analizó Ledesma. “Después me sorprendió el scrum de Tonga, pensé que iba a haber una diferencia para el lado inglés, pero el de Tonga fue sólido. Después ves cosas que esperás ver de Tonga, sobre todo la fisicalidad,” dijo.

Finalmente, se refirió al rival del 5 de octubre en Tokio: “Inglaterra no sorprende. Hace muy bien las cosas. Tienen tipos que marcan diferencia. Es como jugar con los All Blacks. No son tan impredecibles, pero ejecutan muy bien”.

Gales hizo los deberes ante Georgia

En el octavo partido de la Copa del Mundo de rugby, Gales se impuso ante Georgia 43-14 por el Grupo D, en el City of Toyota Stadium. En el segundo partido en la historia entre ambos seleccionados y primero en el contexto de un Mundial, Gales logró vencer a Georgia para comenzar su campaña mundialista con el pie derecho. El equipo galés buscará igualar –por lo menos– lo realizado en 1987 cuando finalizó en el tercer lugar.

La primera mitad mostró a Georgia queriendo plantar el pie firme en el desarrollo del encuentro, pero el conjunto británico siempre respondió con puntos para lograr cerrar una primera mitad con el ingoal en cero y producir 29 tantos en ataque.

El complemento, a diferencia, presentó un equipo georgiano decidido a controlar al equipo rival y marcando el ritmo de la pelota, aunque con pocas situaciones Gales pudo mantener su distancia.

Debuta Samoa. El seleccionado samoano de rugby hará su estreno en el Mundial cuando hoy, desde las 7.15, se mida ante Rusia en un duelo por el Grupo A a jugarse en el Kumagaya Stadium. El combinado ruso buscará la recuperación ya que viene de perder en su debut ante Japón por 30-10.

LOs Teros, listos. Uruguay debutará en la madrugada de mañana (a las 2.15) ante Fiji, elenco que viene de perder ante Australia por 39-21. Los titulares uruguayos serán los siguientes: Mateo Sanguinetti, Germán Kessler, Diego Arbelo; Ignacio Dotti, Manuel Leindekar; Juan Gaminara, Santiago Civetta, Manuel Diana; Santiago Arata, Felipe Berchesi; Rodrigo Silva, András Vilaseca, Juan Manuel Cat, Nicolás Freitas, Gastón Mieres.