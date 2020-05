Pichot señaló que fue traicionado en la elección de WR

El ex jugador de Los Pumas, Agustín Pichot sostuvo que fue "traicionado" en la elección a presidente de la World Rugby, que perdió ante el inglés Bill Beaumont por 28 a 23 votos el pasado 7 de mayo.

"Perdimos por por pocos votos, donde hubo una traición increíble de África", denunció Pichot a TNT Sports.

En ese sentido el dirigente argentino contó: "Esa traición se dio en los últimos días, pero se maduró antes y estuvo todo hecho muy hegemónico para que yo no gane".

"Estábamos 23 a 23 faltando 24 horas y África hizo lo que hizo", señalo, y agregó que en la última semana un integrante de su grupo "desapareció".

"Todavía no lo encontramos. Si alguien lo encuentra al tunecino (al que no identificó) que avise. Pidió ser parte del grupo y de golpe desapareció",

Pichot señaló que "si el tunecino se pone colorado es un caradura. Ahora el pibe es miembro de la mesa chica, están manejando el rugby mundial".

"Fui parte hasta una semana del sistema, yo me metí. Laburé durante seis años, fui parte, lo quise cambiar y perdí. Esperemos que no sea un acto de corrupción, me daría mucha bronca", cerró.