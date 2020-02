Pergolini: "Maradona se portó mal con nosotros"

En la última fecha de la actual Superliga Argentina de Fútbol, el Gimnasia de Diego Armando Maradona se presentará en La Bombonera. El Lobo está en plena lucha por la permanencia, mientras que el Xeneize podría llegar con chances de ganar el título en la pelea que lleva adelante con el puntero River.

Mucho se habló sobre cómo recibirá el hincha de Boca a Maradona y en esa polémica se metió Mario Perlgolini, el actual vicepresidente de la entidad de La Ribera.

"Se portó mal con nosotros, dijo barbaridades antes de las elecciones y habló en contra nuestra, pero los hinchas nos piden al menos una plaqueta y así va a ser", sostuvo el conductor radial y productor.

En una entrevista con A24, el directivo Xeneize tuvo fuertes palabras para referirse a lo que será el retorno del máximo ídolo del fútbol argentino y uno de los principales ídolos del club de la Ribera: "Sería hasta injusto ir a abrazarlo con (Jorge Amor) Ameal y Román (Riquelme) y decir 'la pelota no se mancha' y todo eso. Dijo barbaridades en contra nuestra durante las elecciones, nos levantaba el dedito, pero lo vamos a recibir bien porque a los ídolos hay que respetarlos", sostuvo.

Si bien esa última oración parecía ponerle paños fríos a la cuestión, al referirse a lo que será el recibimiento en sí, Pergolini pareció sostener que lo hacían tan sólo para complacer a los hinchas: "Va a venir y le va a querer ganar a Boca. Habló mucho en contra nuestra, pero vamos a respetar a nuestros ídolos y Diego está en nuestras banderas. Los hinchas nos piden al menos una plaqueta y así va a ser porque es ídolo del club", cerró.

En su momento, fue el presidente de Boca, Jorge Amor Ameal, quien pareció insinuar que no habría un homenaje especial para Maradona al sostener que el entrenador iría a La Bombonera "a tratar de ganarle a Boca, no a una fiesta" y que los resultados de las elecciones habían sido contundentes pese al apoyo del Diez al entonces candidato oficialista, Christian Gribaudo -quien salió a criticar a Ameal por dejar entrever que no habría nada especial en el recibimiento-: "La única verdad es la realidad y, cuando sacás el 53% de los votos hay que decir quiénes estaban de un lado y quiénes del otro", declaró.