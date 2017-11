Peralta en el once

Repetir la formación de un partido a otro es algo que si está en el manual de Juan Pablo Pumpido, no siempre lo tiene en cuenta, hasta se puede decir que lo desconsidera. Desde el inicio de su ciclo oficial en Patronato solamente reiteró un mismo equipo de la tercera a la cuarta jornada (de Tigre a Atlético Tucumán). Muchas veces son los imponderables del fútbol los que lo impiden, pero el entrenador santafesino es de los que trabaja sus ideas en base a lo que tendrá enfrente. Si de actividades se trata, Patrón prosiguió ayer con el armado de la estructura para visitar el lunes, a las 17, a Gimnasia y Esgrima La Plata en el marco de la novena fecha de la Superliga.

JP dispuso para sus dirigidos la realización de juegos informales en el resplandeciente Presbítero Grella –con el mejor aspecto en muchos años–. En el tramo más importante de la práctica, el DT determinó un ensayo informal entre los presuntos titulares y ante la Reserva Santa.

En la primera alineación sorprendió la presencia de Abel Peralta. El volante, que oficialmente registra apenas ocho minutos en el estreno del certamen ante San Martín de San Juan –debió retirarse por lesión– y sería de la partida en el bosque platense frente al Tripero posicionándose como carrilero por derecha en lugar del paraguayo, Alberto Contrera. La mencionada sería la única variante en el Negro; el resto de los componentes del once serían los mismos que iniciaron las acciones frente a Newell's el pasado lunes 6 de noviembre, en la capital entrerriana.

Con dos ensayos por cumplimentar la probable en la Ciudad de las Diagonales la integrarían: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Renzo Vera, Luca Sosa, Lucas Márquez; Abel Peralta, Damián Lemos, Martín Rivero, Gonzalo Di Renzo; Rodrigo Migone y Sebastián Ribas. El esquema sería un 4-4-2 que con los mismos intérpretes y situando a Di Renzo como punta puede transformarse en 4-3-3.

El elenco partenaire estuvo compuesto por Franco Rivasseau; Juan Galetto, Rodríguez, Correa, Aruga; Piedrabuena, Giraudi, Schvindt; Bruno Chávez, Suárez y Agustín Pastorelli.

En otro tramo de la práctica, Pumpido armó una confrontación entre el resto de los profesionales de un lado estuvieron: Emanuel Alarcón; Rodrigo Arciero, Walter Andrade, Brian Negro, Marco Maydana; Matías Garrido, Tomás Spinelli, Yamil Silva, Blas Cáceres; Mauricio Carrasco y Adrián Balboa.Enfrente: Federico Costa; Leonardo Morales, Santiago López, Agustín Sandona, Bruno Urribarri; Darwin González, Marcelo Guzmán, Julián Marchioni, Guiffrey; Alberto Contrera y Matías Quiroga.

UNA VARIANTE. El lateral Facundo Oreja ingresará por Ezequiel Bonifacio como único cambio en Gimnasia y Esgrima La Plata para recibir el lunes próximo a Patringa.

El ex-Aldosivi de Mar del Plata, superó una pequeña ruptura fibrilar en el recto anterior de su pierna izquierda que lo marginó de la derrota ante Chacarita Juniors la jornada anterior.

El plantel del Lobo realizó en la víspera una nueva jornada de entrenamientos con un ensayo táctico en el que Ezequiel Bonifacio quedó fuera del once titular.

De modo que Gimnasia formará con Alexis Martín Arias; Oreja, Manuel Guanini, Omar Alderete y Lucas Licht; Lorenzo Faravelli, Fabián Rinaudo y Brahian Alemán; Nicolás Dibble, Nicolás Mazzola y Nicolás Colazo.

LA RESERVA. El encuentro de Reserva entre Gimnasia-Patronato se jugará el martes desde las 10 en el predio de Estancia Chica.

PINCHA NO DEFINIDO. Lucas Bernardi, entrenador de Estudiantes de La Plata, no confirmó el equipo que enfrentará mañana a Tigre como visitante, al tiempo que sostuvo que el resultado "es absolutamente necesario, tanto para nosotros como para ellos". Bernardi señaló que no podía confirmar el equipo debido a algunas lesiones y enfermedades que persiguieron a jugadores del plantel "Pincha" esta semana, como Rodrigo Braña, Mariano Pavone y Lucas Diarte. "Esos inconvenientes nos llevan a esperar la última práctica de mañana", dijo el DT. Luego resaltó que "se viene un partido muy difícil ante el Tigre de Caruso Lombardi".





Novedades en el Tigre de Caruso Lombardi

El zaguero Carlos Rodríguez volverá a ser titular en Tigre, que mañana enfrentará a Estudiantes. El defensor, ex-Olimpo, retornará a la actividad en el conjunto del DT Ricardo Caruso Lombardi, después de haber superado una fractura en el pómulo, lesión que se le produjo en el partido de la cuarta jornada, con Belgrano de Córdoba (0-0) El enganche Matías Pérez García volverá a desempeñarse desde el comienzo, mientras Mathías Abero se trasladará a la mitad de la cancha. Una probable alineación Federico Crivelli; Alexis Niz, Gastón Bojanich, Rodríguez y Maximiliano Caire; Lucas Menossi, Renzo Spinaci y Abero; Pérez García; Lucas Janson y Lucas Passerini.