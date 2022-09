Pep Guardiola elogió a Lisandro Martínez

Si el Manchester United lleva cuatro victorias consecutivas en Premier League, entre las que se destacan al Liverpool y Arsenal, no es solo por el poder ofensivo, también por la notable dupla central que se formó en el fondo, conformada por Lisandro Martínez y Raphael Varane, que ha concedido apenas dos goles en los últimos cinco duelos. Tras un inicio de temporada con derrota y críticas varias, para el ex Ajax y Defensa y Justicia, se acomodó y formó un muro, que no necesita altura. El entrenador español elogió al marcador central argentino.