Pelé miró el partido de Brasil desde el hospital

Además, acompañó el posteo con una imagen suya en Suecia 1958 cuando tenía 17 años, donde logró la primer Copa del Mundo de las cinco que tiene en su palmarés el seleccionado.

Muchos fanáticos se reunieron frente al hospital donde se encuentra internado , para orar por su pronta recuperación. "Larga vida al rey", exclamaba una de las banderas.

Se espera que se le dé el alta del hospital Albert Einstein en Sao Paulo una vez que se recupere de la infección respiratoria, aunque ninguno de sus allegados ni las fuentes del hospital saben cuándo ocurrirá ello.

A pesar de que las noticias no eran nada alentadoras ni bien se conoció su internación, dos hijas de Pelé desmintieron este domingo que la salud del astro brasileño, hospitalizado desde el martes, esté en riesgo y se mostraron confiadas en que regresará a casa cuando se mejore de una infección pulmonar.

"Está enfermo, está viejito, pero en este momento está internado debido a una infección en el pulmón. Y cuando mejore, vuelve para casa", dijo Kely Nascimento, en una entrevista televisiva con el programa Fantástico del canal Globo de la televisión brasilera.

Y agregó llevando calma: "No está diciendo adiós en el hospital". Una de las hijas del ex jugador de 82 años explicó que la infección que contrae en este momento derivó de una infección de covid-19 por la que pasó el exjugador tres semanas atrás debió ser internado. Más allá de la palabra de Kelly, su hermana Flavia Arantes, aclaró que no está en terapia intensiva.

HOMENAJE DE SU SELECCIÓN LUEGO DEL PARTIDO

Los jugadores de Brasil, una vez finalizado el encuentro ante Corea del Sur donde ganaron 4 a 1, se juntaron y posaron para la foto, sosteniendo una bandera de apoyo para Pelé.