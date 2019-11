Pegan la vuelta a un circuito emblemático

El motocross de la región vivirá el sábado 9 y domingo 10 un hecho histórico, ya que después de ocho años los amantes de este deporte vivirán el regreso a un trazado emblemático. Se trata de el circuito El Horno de Paraná, propiedad de los hermanos Navarro, que recibirá la tercera y última fecha del Abierto MX del Litoral. El 18 de setiembre de 2011 fue la última actividad oficial que hubo en la pista ubicada en zona de avenida De las Américas, kilómetro 4 (ingreso al predio por calle Artigas 3040). Ese día, la gran cantidad de público que se hizo presente no imaginó que tendría que aguardar tanto tiempo para volver a presenciar los saltos de las motos. Pero la espera terminó. Las categorías más sobresalientes y atractivas del MX estarán en la capital provincial para cerrar un campeonato que fue todo un éxito.

Será una definición apasionante, que contará con la participación de aproximadamente 60 pilotos provenientes de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, quienes correrán bajo la fiscalización de la Asociación de Pilotos de Motos y Autos (Apema).

Este campeonato sirvió para tantear el panorama en cuanto al presente que vive el motocross, ya que es una disciplina que perdió cierto espacio en la provincia. Al frente de este proyecto está Walter Real, quien dialogó con Ovación y contó detalles de lo que será la prueba en Paraná.

“Volvemos con todo al circuito El Horno, de la mano de los hermanos Navarro y de la buena respuesta de pilotos que hemos tenido en las dos primeras fechas. En los últimos años la pista solo se utilizó para entrenamiento y muchos chicos locales tuvieron su escuela en ese lugar, porque es muy técnica y tiene un trazado bien planificado. Los Navarro le dieron una exigencia especial como para que los que corren se puedan lucir y dar un buen espectáculo”, afirmó.

Walter también contó que al principio no fue fácil encarar el relanzamiento del motocross bajo la fiscalización de Apema.

“Al principio teníamos mucho miedo sobre cómo iba a caer la noticia y este proyecto. Creo que tuvo buena aceptación. Con respecto a otros campeonatos, la cantidad de motos no es baja. Fue positiva la convocatoria y creció de la primera a la segunda fecha. Hay una realidad, y es que la parte económica influye mucho. Las condiciones no son buenas, ya que también hay otros torneos y los pilotos quizás elige donde correr. Por eso hicimos solo tres fechas, para no sobrecargar el bolsillo de los chicos”, indicó.

En cuanto a la continuidad de este proyecto para la próxima temporada, el organizador dejó en claro que primero se hará un análisis de lo alcanzado en este minicertamen.

“La idea era ver este año cómo estábamos posicionados y con qué panorama nos íbamos a encontrar. Saber cuántos pilotos iban a correr y qué apoyo teníamos de parte de las empresas y comercios. En base a eso analizar el calendario que tiene Apema para el próximo año y si se dan las condiciones repetir el campeonato y tratar de agregar algunas fechas. En la costa del Paraná la actividad no venía bien y por eso decidimos comenzar de a poco. Desde ya agradecemos a los negocios amigos por el apoyo que nos dieron. Eso fue clave porque si no se complicaba largar todo esto”, sostuvo.

Por último, Walter Real contó que estarán participando “10 categorías en total, que pasa por todos los niveles de conducción y en cuanto a lo reglamentario”.

“Hemos sumado también la división minicross, que es a modo de exhibición por ahora, donde corren chicos que están en pleno aprendizaje y los ayudamos a que puedan mejorar”, agregó.

DETALLES. El programa de actividad que tendrá la fecha del MX Litoral es el siguiente:

Sábado 9: inscripciones, colocación de sensores y pruebas libres por categorías desde las 13.30 hasta las 17.

Domingo 10: inscripciones y colocación de sensores desde las 8.30; pruebas libres por categorías de 9 a 10; clasificaciones por categorías de 10 a 11; mangas de competencias desde las 12 hasta las 17; a las 17.30, ceremonia de podios y premiaciones.

Las entradas generales anticipadas se pueden adquirir al precio promocional de 150 pesos (válido para los dos días) en los siguientes comercios: Paraná Moto (Echagüe 979) y Moto City (Don Bosco 1286).

SIN KARTING. La Comisión Directiva del Karting Río Paraná informó que, atendiendo y analizando el pedido presentado mediante nota, firmada por más de 20 pilotos, de fecha 29/10/2019, mediante la cual se solicitaba la postergación del Gran Premio Coronación a disputarse el domingo 3, se decidió dar lugar a dicho pedido y postergar la actividad. La nueva fecha de realización se comunicará con anticipación una vez reorganizado el calendario de los próximos fines de semana y según la disponibilidad para realizar el encuentro.