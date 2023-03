Paulo Dybala deberá cobrar 57 millones de la Juventus.

San Benito rumbo a la Primera C

Según el diario italiano La Repubblica, el delantero argentino, quien convirtió un penal en la definición mundialista ante Francia en Qatar 2022, reclama 3.000.000 de euros en salarios y 54.000.000 en intereses .

"No recuerdo cuándo me pagó la Juventus mi último sueldo, pero sé muy bien que todavía me deben dinero. La Juventus tendrá la última oportunidad de pagar, de lo contrario, mi abogado presentará una denuncia por escrito" amenazó Dybala según el rotativo.

Contratado en 2022 por la Roma, Dybala es uno de mejores jugadores en el equipo dirigido por José Mourinho, marcando goles y asistencias.

A Juventus llegó en 2015 y el cordobés fue cinco veces campeón de Italia y también ayudó a conquistar tres Supercopas y cuatro Copas de Italia.