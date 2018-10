Patronato ya saldó una deuda, ahora va por otra

La victoria anhelada llegó a barrio Villa Sarmiento. Después de ocho presentaciones oficiales sin alegrías Patronato tuvo su tarde de festejo. Fue un grito de desahogo para el Pueblo Rojinegro que se retiró con el mejor semblante el pasado domingo después del triunfo del Santo ante Talleres de Córdoba. En ese juego se cumplió un viejo axioma futbolero que indica que entrenador que debuta, gana. La presencia de Mario Sciacqua en el banco de suplentes devolvió la confianza a un plantel golpeado anímicamente. El sucesor de Juan Pablo Pumpido tocó las fibras íntima de los futbolistas que salieron apuntando a la yugular de los jugadores de la T. La presión alta y la intensidad fue una de las principales características del Rojinegro en el comienzo de la era Sciacqua. Esto motivó la euforia del hincha que despertó rápidamente de la modorro, se ilusiona con conquistar los tres puntos y se retiró entusiasmado y satisfecho por Fútbol lo realizado por el equipo de sus amores. La primera victoria de la temporada descomprimió el ambiente dominado por una atmósfera oscura y densa.













Los pesimistas pasaron de la resignación a la esperanza. Por eso exclamaron de norte a sur y de este a oeste que "Patronato es de Primera y de primera no se va". El representante entrerriano que se codea con los mejores logró saldar una deuda pendiente en el capítulo anterior, pero esto recién comienza. Todavía tiene mucho por recorrer. Tendrá que capitalizar el envión para aspirar a escalar una posición más para poder dejar de pertenecer la temida zona roja. Desde las 20, Patronato recibirá a Independiente de Avellaneda en uno de los encuentros correspondiente a la octava fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. El cotejo se disputará en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, será arbitrado por Andrés Merlos, televisado por TNT Sports y transmitido por La Red Paraná. El Santo buscará tachar una de las deudas que tiene pendiente en su historia. El Rojinegro nunca pudo derrotar al Diablo. En cinco presentaciones sufrió tres derrotas y registró dos empates. Las dos historias que se disputaron en la capital entrerriana finalizaron con sonrisa Roja. Claro que cada historia es diferente y los antecedentes no cuentan cuando el juez indique el inicio del juego. Patronato logró salir del último escalón de las posiciones al superar a Talleres de Córdoba.













Hoy podrá escapar de los puestos de descenso. Para eso deberá sorprender a Independiente y esperar que San Martín de San Juan no le gane a Vélez. Para enfrentar al Rojo, el elenco entrerriano recuperará al líder de la defensa. Renzo Vera retornará después de dos juegos fuera del equipo afectado por una molestia muscular. El ex-Unión de Santa Fe suplantará a Agustín Sandona, quien cumplió una buena performance en la zaga central junto a Walter Andrade. EL RIVAL. Eliminado de la Copa Argentina y despedido recientemente de la Libertadores a manos de River, la Superliga pasó a ser el único objetivo de Independiente. El elenco dirigido por Ariel Holan se ubica lejos de Racing, el único líder que tiene el certamen. El Rojo, que adeuda el juego de la fecha inicial ante San Martín de Tucumán, reúne 7 unidades, doce menos que su clásico rival. En Paraná buscará encausar su camino para reducir distancias en lo más alto de las posiciones. La presencia de Maximiliano Meza es uno de los interrogantes que presentará Independiente esta noche.









El mediocampista fue exigido ayer en el entrenamiento realizado en el predio de Villa Domínico. Si no llega en óptimas condiciones actuará Emanuel Gigliotti. Otras de las dudas que planteó Holan está en el sector izquierdo de la defensa. Para esa posición compiten Gastón Silva y Juan Sánchez Miño. LA RESERVA. Mañana, desde las 9.30 y en el estadio Grella, se producirá el encuentro por una nueva fecha de Reserva entre Patronato e Independiente. EL RESTO. La octava fecha de la Superliga se abrirá hoy con el duelo que en Mar del Plata sostendrán Aldosivi y San Martín de Tucumán desde las 13.15. El duelo es clave pensando en la permanencia, ya que ambos ascendieron esta temporada y deben sumar para no volver a bajar. La situación del Tiburón es más aliviada, ya que viene desarrollando una gran campaña. Además, a las 15.30, Gimnasia La Plata recibirá a Godoy Cruz de Mendoza, mientras que a las 17.45 San Martín de San Juan hará lo propio con el entonado Vélez del entrerriano Gabriel Heinze.