Patronato y una venta a buen ritmo de entradas

Cronograma de días y horarios de venta presencial es el siguiente: este sábado de 9 a 16.

En tanto los socios para la compra de entradas, deberán contar con cuota al día. (agosto 2022)

En el caso de los menores de 11 años para este partido se ha dispuesto que los menores de hasta 11 años abonen un seguro para su ingreso a los sectores populares, San Nicolas y Grella.

Por otro lado, en los sectores de plateas todos los menores de hasta 5 años abonarán un seguro, a partir de los 6 años abonan platea general mayor.

Tribunas habilitadas: en este partido, se habilitarán todas las tribunas San Nicolás, Grella, Ayacucho y Plateas.

Cualquier duda o inconveniente, comunicarse con la Secretaría del Club en los horarios mencionados (Teléfono 0343-4243766 / WhatsApp 343-4734354).

Los precios se fijaron de la siguiente manera: tribuna San Nicolás para socios es de 2.300 pesos y para los no socios de 3.000; Damas y Jubilados de 1.500 para socios y de 2.000 para no socios.

Menores con seguro obligatorio de 350 pesos para socios y de 550 para no socios. La platea no numeradas general para socios se fijó en 3.800 pesos y para no socios en 4.500; la platea central en 9.300 pesos para socios y de 10.000 para no socios. En tanto, la tribuna de calle Ayacucho es de 6000 pesos y se aclara que no será para público neutral a lo igual que pasó con el partido de Boca en Paraná.