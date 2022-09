Patronato va por un nuevo golpe a otro equipo grande

San Lorenzo fue el tercer equipo histórico que padeció el potencial del elenco de barrio Villa Sarmiento. El Ciclón golpeó primero. En una ráfaga letal de cinco minutos el representante entrerriano modificó el marcador para celebrar una nueva histórica victoria y dejar de rodillas a otro poderoso.

Patronato-San Lorenzo.jfif Patronato se mide ante San Lorenzo en el Grella. UNO / Juan Ignacio Pereira

Este martes Patronato buscará extender la serie positiva ante los equipos taquilleros. A su vez intentará saldar una deuda que tiene pendiente con su historia: superar por primera vez a Racing.

Negativo.

El historial indica que el Rojinegro y la Academia se enfrentaron en seis oportunidades. El elenco bonaerense festejó cinco triunfos. El juego restante finalizó en empate.

En el Cilindro de Avellaneda se midieron en dos ocasiones. El éxito quedó en manos del dueño de casa. En ese reducto el Santo no sólo que no rescató unidades, sino que no logró anotar en el arco adversario.

Patronato buscará modificar esos antecedentes para seguir alimentando el sueño de llegar, hasta última instancias, con posibilidades matemáticas de conservar la plaza en la máxima categoría del fútbol argentino. De obtener la victoria despegará, por primera vez en la temporada, del último escalón de la tabla de los promedios. Se ubicará por encima de Aldosivi de Mar del Plata.

Bajas,

regresos. El entrenador Facundo Sava se ve obligado a meter mano en el armado del equipo. En este sentido no tendrá a disposición a tres futbolistas que formaron parte del 11 inicial que derrotó a Platense. Se trata de Marcelo Estigarribia, expulsado ante el Calamar; Nicolás Castro, quien llegó al límite de amonestaciones, y Tiago Banega, quien por una cláusula en su contrato no podrá enfrentar al club propietario de su pase.

Por contrapartida, el Colorado recupera a Leonel Mosevich, quien cumplió la sanción, y Franco Leys, ausente en el último compromiso por un traumatismo en el gemelo.

La Acadé.

La rápida despedida de la Copa Argentina y la Sudamericana impulsó a Racing a orientar toda la atención en el torneo local. Sin embargo la Academia no exhibió el mismo nivel del primer semestre de 2022.

Los dirigidos por Fernando Gago se ubican a seis unidades de la cima de las posiciones. Esta noche buscará acercarse a la cúspide.

Racing-Argentinos.jpg Enzo Copetti será uno de los atacantes de Racing ante Patronato. Télam

Probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Jonathan Galván, Emiliano Insúa y Eugenio Mena; Maico Quiroz y Emiliano Vecchio; Gabriel Hauche, Enzo Copetti y Nicolás Oroz. DT: Fernando Gago.

Patronato: Facundo Altamirano; Raúl Lozano, Guasone o Mosevich, Carlos Quintana y Lucas Kruspzky; Jonás Acevedo, Franco Leys, Jorge Valdez Chamorro y Sebastián Medina; Justo Giani y Axel Rodríguez. DT: Facundo Sava.

Hora y TV: 21.30 (ESPN Premium).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Presidente Perón.