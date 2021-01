Patronato va por los goles de Pablo Magnín

En el Matador formó parte del 11 inicial de los 12 encuentros que disputó (8 por el Nacional y 4 por la Libertadores). En este periodo convirtió 6 conquistas (dos en la categoría de ascenso y 4 en el certamen internacional). Magnín también cumplió desde los 12 pasos al anotar el pasado domingo su remate en la definición por penales que protagonizó el elenco del norte del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la derrota ante San Martín de San Juan por el reducido de la Primera Nacional por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Pablo Magnin.jpeg Patronato le ofrece a Pablo Magnín la vidriera de Primera División.

El Morocho cumplió con las expectativas que generó en el hincha de Tigre. Sin embargo, el equipo no conquistó el objetivo grupal: el ascenso a Primera División. De esta manera, la caída ante el Verdinegro sanjuanino comenzó a poner fin su estadía en el Matador.

Según pudo averiguar Ovación, el delantero recibió el llamado desde la capital entrerriana. Volver a competir en el círculo superior es una de las prioridades del goleador, que en Primera División lució las camisetas de Unión de Santa Fe y la de San Martín de San Juan.

Además, en Patronato el santafesino volvería a tener como entrenador a Iván Delfino. El Grandote dirigió por primera vez al santafesino en la temporada 2016/17 de la B Nacional en Instituto de Córdoba. En ese entonces Magnín alternó entre el 11 inicial y el banco de suplentes.

En su segundo encuentro con Delfino el delantero surgido del semillero del Tatengue explotó su capacidad goleadora. Fue en Sarmiento de Junín, donde convirtió 16 goles en 19 encuentros en la temporada 2019/20 de la Nueva Nacional. En su estadía en Junín Magnín resaltó las cualidades de Delfino.

“Plantea muy bien los partidos. Esa es una gran virtud que tiene. Ya me había olvidado lo que es un gran técnico. Lo que nos dice Delfino es lo que pasa en el partido. Queda en nosotros hacerle caso y tratar de hacer lo que nos pide. Uno adentro de la cancha no escucha, no ve las cosas desde afuera. Tenemos que hablar entre nosotros y ayudar a los chicos”, declaró el Morocho, en una entrevista concedida a La Verdad de Junín.

Las negociaciones están en curso. Hay buena predisposición de ambas partes. Patronato le ofrece la vidriera de la Liga Profesional. El delantero se presenta como una interesante carta ofensiva que entiende la filosofía futbolística que pregona Delfino. Las próximas horas serán importantes para cerrar las gestiones y dar por cerrada la contratación de una nueva incorporación del Rojinegro para la Copa Diego Armando Maradona.