Patronato: "Todavía no caigo por cómo se dio todo"

El 30 de marzo de 2019 es una fecha que quedó marcada a fuego en la vida deportiva de Faustino Dettler de Patronato. A los 20 años el mediocampista cumplió el sueño de tener su bautismo en Primera División con la camiseta del club del cual es hincha y el cual lo formó.

Detler.JPG tiempo de tiempo de cuarentena " id="2396561-Libre-653874039_embed" /> Patronato: Faustino Dettler recordó su gol en tiempo de cuarentena

Mario Sciacqua, entrenador por ese entonces del Rojinegro, llamó al pibe que había citado por primera vez. El portador de la camiseta número 37 se acercó al DT con toda la ansiedad, pero sabiendo que tenía la oportunidad de mostrar sus aptitudes. Faustino no dejó escapar el tren. 72 después de reemplazar a Jacobo Mansilla empujó la pelota al fondo de la red para establecer el empate parcial ante Godoy Cruz de Mendoza en el estadio mundialista Malvinas Argentinas.

A 366 días de esa jornada, el mediocampista recordó ese encuentro, que si bien finalizó en derrota del elenco de barrio Villa Sarmiento sobre el Tomba por 2 a 1, fue un momento histórico para Dettler. “Es una fecha que fue muy importante. Fue un antes y un después en mi vida. Entrar, debutar y hacer un gol tan rápido como se dio fue algo impensado. Hasta el día de hoy que no caigo por cómo se dio todo”, se sinceró Faustino, en diálogo telefónico con Ovación.

Leer más>>Coronavirus: ¿Cómo mantener el equilibrio en casa?

El futbolista atesora en su poder esa casaca. La exhibe orgulloso en su dormitorio. “Esa camiseta, la del debut, la tengo encuadrada. Las otras están en manos de mi familia”, confesó Fausti, que pasa el tiempo en cuarentena frente a un monitor observando series a través de las distintas plataformas de streaming, realizando las rutinas que le indicaron los preparadores físicos de la entidad ubicada en barrio Villa Sarmiento y recordando el momento más emotivo de su carrera.

“En la cuarentena no sabés qué más hacer y en qué más pensar. Se me dio por recordar todo esos momentos: el viaje a Mendoza, la concentración, el bautismo en el que no zafé de que me pelen. El momento cuando vi mi camiseta cuando entré al vestuario, cuando me llamó Mario (Sciacqua) para entrar a la cancha en un momento muy complicado. Y cuando hice el gol, que fue tremendo”, describió el menor de los hermanos Dettler. “Todavía me acuerdo del arco y cómo definí. Era el único lugar donde entraba la pelota. Siempre digo que tuve esa suerte de estar en el momento justo”, rememoró, en la continuidad de su alocución.

33 F1.jpg El jugador de Patronato recordó su gol en cuarentena Diego Arias / UNO

Todos esos pasajes relatados se produjeron con suma celeridad. “No tuve demasiado tiempo para procesarlo en el momento. Fue todo tan rápido esa semana y ese día que pasado el tiempo me di cuenta de lo que había sucedido. Después de haber jugado por la permanencia con Argentinos Juniors tuve tiempo para pensar lo que pasó con las emociones más tranquilas. En ese momento recuerdo que, cuando me llamó Mario, me temblaban las piernitas. Pero después uno quiere hacer las cosas bien, entrar e intentar de darle un aporte al equipo”.

La adrenalina lógica se hizo presente en la previa al estreno. Pero Dettler no le escapó al reto. Encaró ese desafío como “la oportunidad” que debía capitalizar. “Me temblaban las piernas más que nada por las ganas y la ansiedad por querer hacer las cosas bien. Nunca tuve miedo que las cosas salgan mal. Los compañeros me dieron todo el apoyo. Entré con confianza y ayudó mucho que la primera pelota que toque sea gol”, subrayó.

Leer más>>>Coronavirus: Yael Oviedo y sus cuidados en Madrid

El estreno feliz también le dio la confianza necesaria para jugar con tranquilidad en su primer cotejo oficial en el estadio Grella. Y el mismo se produjo en el partido que Patronato no tenía margen para el error. Una derrota o un empate podían marcar su despedida de la divisional. Faustino ingresó con personalidad. Mostró personalidad. Se divirtió. Lo disfrutó. Esa vez si se dio todo redondo. Patronato cantó victoria. Se desahogó. Alcanzó la meta. “Ver la cancha llena, esa misma cancha donde muchas veces fui como hincha, recibir el respaldo en el banderazo que realizaron en el hotel y el aliento durante el partido nos llenó de confianza”, resaltó. “Me tocó entrar en el primer cambio. Intenté darle aire al equipo. Terminamos quedándonos en Primera”, infló el pecho.

El respaldo de su hogar fue fundamental para convivir con el mal trago. “Siempre tengo a mi familia que me apoyó. Pero cuando comencé a jugar sabía cómo era esto. En el fútbol a veces estás arriba y otras estás abajo. Ni fui el mejor cuando debuté e hice el gol ni soy el peor ahora. Hay que trabajar, entrenar, que el momento llegará y hay que estar preparado”.

Por último, describe cómo vive la cuarentena decretada por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. “Está bien que se realice la cuarentena porque estábamos poniendo en riesgo la salud. Ahora estoy entrenando en casa. Tengo una bici fija en casa que me permite entrenar. Además hago los trabajos que envió el profe y esperando a la vida normal. Tenía una rutina y es raro estar encerrado. Te trabaja mucho la cabeza”, cerró.