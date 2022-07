Patronato tiene una nueva batalla ante un rival directo

El Rojinegro cosechó un importante sumatoria de unidades en el primer tercio del certamen. No obstante, no logró despegar de los puestos de descenso. Se ubica último en la tabla de los promedios. De todos modos, lo desarrollado en el torneo alimentó la ilusión, entendiendo que alcanzar el objetivo es una empresa que no depende de si mismo. Reconociendo que no tiene mayores alternativas que sumar en cada jornada. También que está obligado a conquistar la victoria en los juegos que afrontará en su casa, especialmente ante rivales que están involucrados en la pelea por la permanencia.