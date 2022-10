Este domingo habrá una pantalla gigante para ver el partido.

La final, que le dará al ganador el título y el premio extra del pase a la próxima Copa Libertadores de América, comenzará a las 20.30, será arbitrada por Fernando Rapallini y televisada por TyC Sports.

Para llegar al partido definitorio la 'T' eliminó en Rosario a Banfield (1-0) en semifinales, mientras que en las instancias anteriores había dejado en el camino a Güemes de Santiago del Estero, Chaco For Ever, Newell's Old Boys e Independiente.

El Patrón, por su parte, dirigido por Facundo Sava y recientemente descendido de la Liga Profesional a la Primera Nacional, eliminó a Deportivo Morón, Colón de Santa Fe, Gimnasia y Esgrima La Plata y los dos colosos del fútbol argentino, River Plate y Boca en semifinales en una serie de penales luego de haber igualado 1-1 el cabo de los 90 minutos el miércoles último.