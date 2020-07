Patronato se aseguró la continuidad de Chimino

Patronato le sigue dando el gusto al entrenador Gustavo Álvarez, quien dio una lista de los jugadores que estuvieron en el anterior proceso y que pretende que sigan bajo su mando. A la mayoría se les terminó el contrato el pasado 30 de junio y por eso debían sentarse con la dirigencia del Rojinegro para renovarlo. Entre los pedidos por el DT para que sigan en el equipo paranaense se encontraba Christian Chimino, quien llegó a un acuerdo y rubricará un nuevo contrato con el Santo para jugar la Liga Profesional de Fútbol.

Según lo anunció el departamento de prensa del club, el lateral por derecha seguirá en el equipo hasta diciembre de 2021, por lo que tendrá su segundo ciclo en Patronato. El bonaerense, de 32 años, era pretendido también por Huracán, club al cual lo une un sentimiento muy fuerte. Incluso tuvo conversaciones con el entrenador Israel Damonte para pegar la vuelta al Globo, pero finalmente se decidió por renovar con Patronato.

En cuanto a renovaciones, el Rojinegro ya se había asegurado la continuidad del arquero Federico Costa, de los defensores Brian Negro y Bruno Urribarri, y del mediocampista Damián Lemos.

En tanto, Álvarez ya cuenta como refuerzos con Lucas Kruspzky, Jorge Ortíz, Mauro González y Dylan Gissi, este último con un paso reciente por Patrón.

Ibáñez tiene que decidirse

Patronato sigue negociando para que el arquero Matías Ibáñez cotinúe en el equipo. El uno, de gran rendimiento en la Superliga pasada, tiene contrato todavía por seis meses con Lanús, entidad que no lo tendrá en cuenta. En tanto, Godoy Cruz de Mendoza es otro de los equipos que pretende tener al ex-Olimpo de Bahía Blanca y ya entabló diálogo con su representante.

"Hablé hace unos días con Diego Martínez (entrenador del Tomba) y me manifestó sus ganas de que me sume a Godoy Cruz. Estámos esperando como siguen las negociaciones. Me comentó la idea del proyecto futbolístico y le dije que me interesaba ir al club. Me seduce que quieran armar un equipo protagonista. Es importante para un jugador que lo llame el entrenador. Ahora hay que ver si se avanzan en las negociaciones", le dijo el arquero a un medio mendocino.

"Me gustaría ir a jugar a Godoy Cruz, es un club importante. En el último tiempo creció muchísimo y me han hablado muy bien de la institución, es una de las posibilidades que está en mi cabeza", agregó.