Patronato quiere hacer saltar la banca

La prioridad de Patronato en la temporada 2022 es la permanencia en Primera División. Conquistar esta empresa no es tarea sencilla. Lo interpretó desde el vamos el Rojinegro. Asimismo da pelea, aunque en las últimas presentaciones la luz de la esperanza comenzó a desvanecerse. No obstante, los números permiten conservar la esperanza. De todos modos, alcanzar la meta no es un objetivo que depende de si mismo.