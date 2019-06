Patronato puso primera

Renovado, con las pilas recargadas y con mucha alegría. Esas fueron las principales características de los jugadores de Patronato en el regreso a los entrenamientos. Los futbolistas volvieron a pisar el verde césped del Presbítero Grella después de 32 días. Lo hicieron con la tranquilidad de haber dejado en el pasado la presión de pelear por la permanencia, pero con la seriedad que implica proyectar un nuevo desafío.

“Vamos Patrón”. Con esa frase el vicepresidente primera Esteban Quinodoz arengó a los jugadores e integrantes del cuerpo técnico luego de la charla inicial que se realizó en el círculo central del estadio. En el centro de los dirigentes se ubicó Mario Sciacqua, quien presentó a Adrián Coria, su nuevo asistente, y a Marcelo Avaro y Exequiel Paoloni, los flamantes preparadores físicos del Rojinegro.

Luego comenzó la actividad. Los 19 futbolistas comenzaron a trotar lentamente alrededor del campo de juego. Entre ellos sobresalía la presencia de Leandro Marín, la única cara nueva que presentó el plantel entrerriano.

El entrenamiento no sólo marcó el comienzo de un nuevo desafío, sino también el inicio de la era post Sebastián Bértoli. Si bien el capitán anunció su retiro en la tarde histórica del 7 de abril, jornada en la que Patronato inscribió su nombre en la próxima temporada de la Superliga, continuó entrenando a la par de sus compañeros hasta el 9 de mayo. De esta manera, Federico Costa y Franco Rivasseau fueron quienes debieron desviar cada remate de sus compañeros cuando la pelota fue la vedette de la tarde.

Quien no estuvo presente fue Dylan Gissi. Su nombre apareció en la lista de futbolistas citados para el arranque de los trabajos dado que mantiene contrato hasta el próximo 30 de junio. No obstante, su futuro no estará en barrio Villa Sarmiento, tal como les comunicó al entrenador y a la dirigencia dos semanas atrás.

Distinto fue el caso de Bruno Urribarri, Lautaro Geminiani, Gabriel Carabajal, Agustín Sandona, Federico Bravo y Gabriel Carabajal, quienes no renovaron su vínculo contractual. Sciacqua adelantó después de la práctica el próximo viernes es la fecha límite que les dio para asegurar, o no, su continuidad en el plantel. Bravo trotó en forma diferenciada por una molestia muscular.

Por su parte, Pablo Ledesma y Renzo Vera, quienes fueron declarado prescindibles por el DT y tienen un año más de contrato, se sumarán hoy a los entrenamientos junto a la división Reserva. Los presentes. El grupo de futbolistas que estuvieron en el inicio del nuevo proceso del Rojinegro fueron Federico Costa y Franco Rivasseau (arqueros); Lautaro Geminiani, Leandro Marín, Walter Andrade, Agustín Sandona, Matías Escudero, Bruno Urribarrri y Martín Aruga (defensores); Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Federico Bravo, Gabriel Carabajal, Santiago Briñone, Faustino Dettler y Lautaro Comas (mediocampistas); Gabriel Ávalos, José Barreto y Luis Vázquez (delanteros).