Patronato practica y viaja

Cuando resta un día para la confrontación de la novena fecha de la Superliga, ante Gimnasia en La Plata, Patronato aun no definió el equipo titular. Hasta último momento Juan Pablo Pumpido se reserva la incógnita de si Abel Peralta o Alberto Contrera ocupará el carril derecho.

El representante entrerraiano en la elite del balompié nacional trabajará hoy por la mañana a puertas cerradas en el Presbítero Bartolomé Grella y después de compartir el almuerzo, la delegación ya definida, partirá con destino a Capital Federal en donde esperará concentrados el cotejo en la capital bonaerense ante el Mensana.

No hay dudas que el entrenador Rojinegro es de esos armadores de equipo atados a la táctica. La no definición por completo del once inicial –interiormente lo debe tener– obedece a que Peralta y Contrera más allá de poder cubrir la misma posición tienen características que le pueden aportar cosas distintas al Negro paranaense.

El mendocino, recuperado de una lesión, puede un entregarle un ida y vuelta, con llegada a las dos áreas. Su presencia en la zona de volantes garantizaría la cobertura de Lautaro Geminiani cuando se proyecte. En tanto que el paraguayo se destaca por una mayor vocación ofensiva, posee una pegada exquisita que a mostrado en cuentagotas hasta el momento. En el retroceso está su déficit.

Con la duda planteada una probable alineación Santa la compondrían: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Renzo Vera, Luca Sosa, Lucas Márquez; Alberto Contra o Abel Peralta, Damián Lemos, Martín Rivero, Gonzalo Di Renzo; Rodrigo Migone y Sebastián Ribas. También viajarán: Federico Costa, Walter Andrade, Rodrigo Arciero, Blas Cáceres, Julián Marchioni, Adrián Balboa y Matías Quiroga.

Las novedades en la delegación están dadas por la inclusión de Arciero y Quiroga quienes no concentraron ante Newell's Old Boys de la octava jornada.

PRESAGIOS. "Será un partido duro. Ellos de local vienen de ganarle a Vélez 4 a 0, ganaron de muy buena manera. Tienen necesidad de ganar y nosotros iremos a buscar los tres puntos", remarcó Juan Pablo Pumpido en rueda de prensa después del ensayo del viernes.

El DT santafesino también se refirió también a Abel Peralta –con posibilidades de ser de la partida desde el minuto inicial– y dijo: "Es un volante clásico de ida y vuelta, con mucha llegada al arco rival y con llegadas defensivas al arco propio. Tiene características distintas a quienes venían jugando. Estamos trabajando para definir cuál es la mejor opción para el partido".

Al apuntar una de las claves para volver al triunfo que se le niega en las últimas cuatro presentaciones, apuntó: "Patronato tiene que ser preciso, aún más al momento de ganar la pelota. Desde que comenzó el torneo venimos de menor a mayor y una victoria es lo que esperamos".

Sobre el motivo de la postergada confirmación del once inicial, Pumpido expresó: "La idea principal es terminar de armar el proyecto de partido como cuerpo técnico y después ver los intérpretes correspondientes para jugarlo".