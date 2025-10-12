Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Estudiantes de Río Cuarto supera 2 a 0 a Patronato por los octavos de final del Reducido. La derrota marca la eliminación del Rojinegro.

12 de octubre 2025 · 19:15hs
Alan Bonansea

Prensa Patronato

Alan Bonansea, ayer en Estudiantes de Río Cuarto, hoy en Patronato

Patronato pierde 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en una de las series correspondiente a los octavos de final del reducido de la Primera Nacional. Martín Garnerone, de penal, abrió el marcador a los 14 minutos en el estadio Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini, Lucas González estiró cifras a los 19'

Con este resultado, el Rojinegro se está despidiendo hasta la próxima temporada. El Celeste está avanzando a la siguiente fase por haber finalizado mejor posicionado en la fase regular de la temporada 2025.

Don Bosco derrotó a Argentino en el Gigante de la Avenida. 

LPF: amplio dominio de los anfitriones

Patronato, obligado a ganar. 

Patronato va por el batacazo para continuar en carrera

Formaciones en Río Cuarto

Estudiantes: Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera y Tomás González; Lucas González, Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino

Embed

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti (25' Pereyra), Facundo Díaz e Ian Escobar; Gallucci Otero y Juan Barinaga; Federico Castro, Alan Bonansea y Joaquín Barolín. DT: Gabriel Gómez.

Embed

Goles: 14' Garnerone, p; 19' Lucas González

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Nahuel Viñas

Otros resultados del reducido

Atlanta, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia de Jujuy y Estudiantes de Buenos Aires avanzaron a los cuartos de final del reducido.

El Bohemio goleó 3 a 0 a Chaco For Ever. El Albo dejó en el camino a Temperley al derrotarlo 2 a 0. El Lobo jujeño eliminó a San Miguel al igualar 0 a 0. Por su parte, el el Pincha de Caseros venció 1 a 0 a Deportivo Maipú.

Patronato Reducido Río Cuarto
Patronato-Belgrano, el destacado de la novena fecha de la Liga Paranaense

Jornada completa por la Liga Paranaense

La hinchada se hizo presente en el hotel en que concentra Patronato.

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes.

Hinchas de Patronato convocan a un banderazo este viernes

Patronato clasificó al reducido una fecha antes del cierre de la fase regular. 

¿Cómo se disputará el reducido de la Primera Nacional?

