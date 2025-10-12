Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada

Estudiantes de Río Cuarto supera 2 a 0 a Patronato por los octavos de final del Reducido. La derrota marca la eliminación del Rojinegro.

Alan Bonansea, ayer en Estudiantes de Río Cuarto, hoy en Patronato

Patronato pierde 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en una de las series correspondiente a los octavos de final del reducido de la Primera Nacional. Martín Garnerone, de penal, abrió el marcador a los 14 minutos en el estadio Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini, Lucas González estiró cifras a los 19'

Con este resultado, el Rojinegro se está despidiendo hasta la próxima temporada. El Celeste está avanzando a la siguiente fase por haber finalizado mejor posicionado en la fase regular de la temporada 2025.

Formaciones en Río Cuarto

Estudiantes: Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera y Tomás González; Lucas González, Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti (25' Pereyra), Facundo Díaz e Ian Escobar; Gallucci Otero y Juan Barinaga; Federico Castro, Alan Bonansea y Joaquín Barolín. DT: Gabriel Gómez.

Goles: 14' Garnerone, p; 19' Lucas González

Estadio: Ciudad de Río Cuarto

Árbitro: Nahuel Viñas

Otros resultados del reducido

Atlanta, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia de Jujuy y Estudiantes de Buenos Aires avanzaron a los cuartos de final del reducido.

El Bohemio goleó 3 a 0 a Chaco For Ever. El Albo dejó en el camino a Temperley al derrotarlo 2 a 0. El Lobo jujeño eliminó a San Miguel al igualar 0 a 0. Por su parte, el el Pincha de Caseros venció 1 a 0 a Deportivo Maipú.