Patronato pierde 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en una de las series correspondiente a los octavos de final del reducido de la Primera Nacional. Martín Garnerone, de penal, abrió el marcador a los 14 minutos en el estadio Ciudad de Río Cuarto - Antonio Candini, Lucas González estiró cifras a los 19'
Patronato pierde en Río Cuarto y se está despidiendo hasta la próxima temporada
Estudiantes de Río Cuarto supera 2 a 0 a Patronato por los octavos de final del Reducido. La derrota marca la eliminación del Rojinegro.
Con este resultado, el Rojinegro se está despidiendo hasta la próxima temporada. El Celeste está avanzando a la siguiente fase por haber finalizado mejor posicionado en la fase regular de la temporada 2025.
Formaciones en Río Cuarto
Estudiantes: Brian Olivera; Matías Ruíz Díaz, Gonzalo Maffini, Juan Antonini y Lucas Angelini; Valentín Fenoglio, Alejandro Cabrera y Tomás González; Lucas González, Javier Ferreira y Martín Garnerone. DT: Iván Delfino
Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Gabriel Díaz, Santiago Bellatti (25' Pereyra), Facundo Díaz e Ian Escobar; Gallucci Otero y Juan Barinaga; Federico Castro, Alan Bonansea y Joaquín Barolín. DT: Gabriel Gómez.
Goles: 14' Garnerone, p; 19' Lucas González
Estadio: Ciudad de Río Cuarto
Árbitro: Nahuel Viñas
Otros resultados del reducido
Atlanta, Gimnasia y Tiro de Salta, Gimnasia de Jujuy y Estudiantes de Buenos Aires avanzaron a los cuartos de final del reducido.
El Bohemio goleó 3 a 0 a Chaco For Ever. El Albo dejó en el camino a Temperley al derrotarlo 2 a 0. El Lobo jujeño eliminó a San Miguel al igualar 0 a 0. Por su parte, el el Pincha de Caseros venció 1 a 0 a Deportivo Maipú.