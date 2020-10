Patronato: "Nuestra intención es continuar en el club"  

El directivo adelantó que la actual gestión apostará por la continuidad del actual proyecto institucional. “En principio puedo decir que la cabeza de lista será (Miguel)Tito Hollman”, aseguró. “En la lista de Sebastián (Bértoli) aparecen cuatro, cinco dirigentes que integran la actual comisión directiva. Tendremos que trabajar en esos reemplazos y en algún cambio más que consideraremos oportunos”, agregó.

Lenzi indicó que acepta las reglas del juego y observa con buenos ojos la decisión que adoptó Bértoli de buscar la presidencia con una lista opositora. “No me puede sorprender para nada que él tenga apetencias personales. Tanto Sebastián como su equipo de trabajo está en su derecho de presentarse a elecciones”, dijo.

A su vez no escondió su malestar con la oposición por algunas posturas que fueron trasladadas al terreno mediático. “En las redes sociales emitieron comentarios que no son muy agradables. Personalmente no me ha caído muy bien porque esos comentarios están fuera de lugar. Me parece un poco injustoy no esperaba este tipo de comentarios. Él sabrá por qué lo hace y se verá más adelante. Hoy estamos trabajando en el inicio de la competencia deportiva para llegar bien con el equipo, tener todo ajustadito para no tener inconvenientes. Después en lo personal me pondré a trabajar con mis compañeros en el tema eleccionario, que es un tema de vital importancia en el club”.

Desde el fútbol.

La lista que respalda la candidatura de Sebastián Bértoli sumó a directivos de la actual comisión. Entre ellos sobresale la figura de Edgardo Buffa, presidente de la subcomisión de básquet, Cristian Lambarri, del departamento de obras, Pascual Passarella, Rodolfo Émery y Hugo Velázquez. La oposición focalizó el proyecto en institucionalizar el club. En este sentido resaltó brindarle la importancia que amerita a todas las disciplinas deportivas.

“El crecimiento de Patronato es futbolístico. Patronato es esencialmente fútbol. El crecimiento de Patronato pasa por el fútbol. Crece el fútbol, crecen todas las demás disciplinas”, opinó Lenzi. “El fútbol es un barril que no tiene fondo. Necesita de todo el dinero habido y por haber para tener una permanencia a nivel nacional que nos permita crecer. Si el fútbol muere, si hay descenso, todo lo demás cae. Tenemos de ejemplo a Atlético Paraná. El crecimiento que tuvo fue a través de fútbol, y cuando descendió de categoría decreció todo los demás”, describió.

“Las demás disciplinas tienen sus comisiones directivas y tendrán que trabajar en sus áreas en el crecimiento. No se le puede pedir que el fútbol dé para todas las demás disciplinas, sino que tiene que ser un conjunto. Ellos trabajaron en esas disciplinas. La prueba está en lo que se hizo, que es relativamente poco. Fueron ellos lo que manejaron esas disciplinas. Por eso no nos tienen que confundir. Económica y socialmente Patronato va a crecer a través del fútbol profesional”, redondeó.

Nuevos nombres que respaldan la actual gestión

En las últimas horas trascendió el nombre de cinco socios que se sumarán a la vida política de Patronato respaldando al oficialismo. Los nuevos intérpretes son Agostina Barbagelata, hija del actual dirigente Reynaldo Barbagelata; Emanuel Ledesma, integrante del Seleccionado Nacional de Talla Baja (estaría a cargo del departamento de discapacidad de la entidad), Iván Becic (jugador y referente del sóftbol del Rojinegro), José Menghi y Darío Ábalos. Por otro lado, la lista del oficialismo, que será encabezada por el actual presidente Miguel Hollman, llevará el nombre de Pertenencia y Crecimiento, según adelantó el sitio partidario Sentimiento Rojinegro.