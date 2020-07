Patronato: "Me emocioné con la despedida de Walter"

La despedida de Walter Andrade del fútbol profesional conmovió a todos los que, de una u otra manera, estuvieron o están involucrados en el Mundo Patronato. Jugadores, excompañeros, dirigentes, integrantes de la actual estructura del Rojinegro e hinchas se manifestaron en las redes sociales para homenajear y agradecer a uno de los grandes referentes deportivos de la centenaria entidad de la capital entrerriana. Todos los testimonios coincidieron en el don de persona del ahora exmarcador central. También en la superación constante, virtud que lo llevó a defender la camiseta del elenco de barrio Villa Sarmiento en la máxima categoría del fútbol argentino.

Marcelo Fuentes también emitió palabras con un profundo sentimiento. “Con Walter pasaron cosas que no me pasaron en mi vida. Me emocioné mucho ayer (en referencia al martes) cuando comunicó su despedida. Ahora mismo estoy emocionado. A tal punto de que no lo he llamado todavía, solamente en la noche del martes le envié un mensaje”, confesó el DT en diálogo con La Radio de UNO, por la 9.1 La Red Paraná.

“Ha sido una suma de emociones para quienes lo conocimos íntimamente, porque él vivió mil batallas. Ustedes vieron 100 de esas mil. Que se haya retirado con la grandeza que se fue me emocionó”, añadió el DT que dirigió a Andrade en tres ciclos.

En la noche del lunes el entrenador Gustavo Álvarez le comunicó a Andrade que no iba a estar en sus planes deportivos para la próxima temporada. Asimismo, el DT de Patronato le ofreció continuar en el plantel durante un semestre más para poder cerrar su etapa dentro del campo de juego. El Negro agradeció el gesto, pero entendió que su presencia en el vestuario no era lo más sano para la convivencia con el cuerpo técnico y los jugadores.

“En 43 años que llevo en el fútbol en mi carrera entre jugador y entrenador he visto irse de los clubes a jugadores quejosos, pasando facturas. Me pasó a mí cuando en mi etapa de futbolista tuve que irme de un club entendiendo que no era como me lo explicaban”, relató Fuentes.

Luego profundizó el concepto: “Walter se va con grandeza, sin rencores, con integridad. No es fácil renunciar a un contrato de Primera División aunque sea por seis meses. Todo lo que él habla está magnificado por la coherencia, la ética y por la honestidad de cada palabra que dice. Más allá de cada actitud que él tiene permanentemene”.

Fuentes también resaltó las virtudes deportivas que tuvo el defensor surgido de la cantera de Sportivo Urquiza. “Es la prueba más real de que el futbolista con inteligencia, que él la tiene, con empuje y cabeza, puede jugar en Primera División”, subrayó. “A veces el talentoso se diluye en esa escalera por llegar a Primera División. Walter es el mejor ejemplo para graficar la buena cabeza, el temperamento y las cualidades que él tenía como futbolista”, amplió.

Andrade manifestó públicamente la importancia de Marcelo Fuentes en su carrera. Al respecto, el Pelado acotó: “No es un mérito que hable bien de mí porque hay una realidad. He sido el entrenador que mayor cantidad de partidos dirigió esta camada de futbolistas en Patronato. A mí me llena de orgullo haber dirigido a Walter”.

Marcelo Fuentes.JPG Fuentes dirigió a Andrade en tres de sus cuatro ciclos en Patronato UNO / Diego Árias

Por otro lado, mencionó adónde avisora el futuro deportivo del jugador que lució la pilcha Rojinegra número 2 durante 15 años. “En una entrevista que realicé hace un mes dije que sería una pena si no era aprovechado por la dirigencia y la institución para ir intermediando en lo que es la relación entre el fútbol profesional, cuerpo técnico y dirigente. Eso lo dije sin saber cuál iba a ser el futuro de Andrade. Pero su sola presencia caminando por los pasillos del club genera respeto y admiración. Además no hay que desperdiciarlo. Bajando de un micro en un partido de Primera División en Buenos Aires es como si bajase Sebastián. Son gente muy reconocida”, concluyó.