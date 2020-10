Patronato: más ilusionado que nunca

Chimi, uno de los sobreviviente de la temporada pasada, aclaro que la esperanza viene de arrastre. “Estaba ilusionado con el anterior plantel. Habíamos mostrado una mejora importante tanto en el juego como en el puntaje. Por eso estoy ilusionado. En realidad siempre arrancó la temporada ilusionado, pero en esta más porque conocemos la idea de Gustavo (Álvarez) y de su método de entrenamiento”, subrayó. Chimino remarcó que el equipo modificó la mentalidad en la era Álvarez. El buen rendimiento del equipo estuvo sostenido por resultados productivos. “Cambiamos mucho la forma de jugar desde que vino Gustavo. Eso nos dio mucho resultados. Fuimos a cancha muy difíciles y hemos dominado”, infló el pecho

El defensor entendió que los antecedentes quedan de lado al momento de asumir cada desafío. Para sostener un proceso deberán obtener números positivos.“Siempre el futbol es resultado. Ojalá se nos den los resultados y podamos convertir la cantidad de goles que necesitamos porque se gana con goles. Para eso trabajamos y estamos enfocado en eso”, aseveró. Al momento de citar los objetivos individuales y grupales, citó. “En lo personal siempre aspiro a seguir creciendo y jugar, como lo vengo haciendo año tras años. En lo colectivo aspiramos a lo más alto. A obtener la mejor posición que podamos para realizar la mejor campaña de Patronato en Primera División. Después veremos para que estamos. Sabemos que será un camino muy difícil el que transitaremos. Mientras tanto, lo intentaremos y trataremos de mejorar para poder lograrlo”, señaló.

Luego agregó. “Queremos que Patronato no esté en los últimos lugares de la tabla de los promedios ni esté con la calculadora sacando cuentas. La idea es jugar un buen fútbol como lo demostramos en los partidos a inicio de año y sacar la mayor cantidad de puntos para hacer una buena campaña. Queremos establecer a Patronato en Primera División”.

En cuanto a la propuesta futbolista que intentarán desarrollar, indicó: “La ides es jugar bien a la pelota y ser protagonista. Es lo que nos transmite el entrenador y vamos por eso”. Posteriormente aclaró el método que utilizarán para asumir el protagonismo. “Buscaremos tener la pelota, pero ser verticales. No tenerla de un lado a otro y no subir en el campo. Tratar de jugar la mayor cantidad de tiempo en campo contrario, tener la pelota y ser profundo. No será algo distinto a lo que se observó a inicios de año porque nos mantenernos muchos de la temporada pasada. Ojalá que quienes juegan arriba se cansen de hacer goles”, cerró.